14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Domenico Tedesco geleceğiyle ilgili kararını verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, gelecek sezon için gelen tekliflere rağmen sarı-lacivertli ekipte devam etmek istediğine dair karar verdi.

15 Nisan 2026 08:30
Sabah
Domenico Tedesco ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

İtalyan teknik adamın geleceği ile ilgili son kararını verdiği gelen bilgiler arasında. Bilindiği üzere Tedesco'nun, Fenerbahçe'de gelecek sezon için kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki teknik adama, Serie A takımı Fiorentina'nın teklif yaptığı öğrenildi.

TEKLİFİ REDDETTİ!
Çizme takımının Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etmek istediği aktarıldı. Ancak bu gelişmelere rağmen Tedesco'nun teklifi geri çevirdiği belirtildi.

Tedesco'nun İtalyan kulübüne "Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edeceğim" dediği öğrenildi. Öte yandan sezon içinde inişli çıkışlı sonuçlar alınsa da Tedesco'nun takım üzerindeki etkisi ve oyun planı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.

ODAĞI FENERBAHÇE
Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının kariyer planlamasında şu aşamada başka herhangi bir kulüple görüşmediği ifade ediliyor. Bu durum, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından önemli bir güven mesajı olarak değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
