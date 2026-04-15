Domenico Tedesco geleceğiyle ilgili kararını verdi

Domenico Tedesco ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan teknik adamın geleceği ile ilgili son kararını verdiği gelen bilgiler arasında. Bilindiği üzere Tedesco'nun, Fenerbahçe'de gelecek sezon için kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre 40 yaşındaki teknik adama, Serie A takımı Fiorentina'nın teklif yaptığı öğrenildi.
TEKLİFİ REDDETTİ!
Çizme takımının Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etmek istediği aktarıldı. Ancak bu gelişmelere rağmen Tedesco'nun teklifi geri çevirdiği belirtildi.
Tedesco'nun İtalyan kulübüne "Gelecek sezon Fenerbahçe'de devam edeceğim" dediği öğrenildi. Öte yandan sezon içinde inişli çıkışlı sonuçlar alınsa da Tedesco'nun takım üzerindeki etkisi ve oyun planı, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.
ODAĞI FENERBAHÇE
Ayrıca tecrübeli çalıştırıcının kariyer planlamasında şu aşamada başka herhangi bir kulüple görüşmediği ifade ediliyor. Bu durum, Fenerbahçe yönetimi ve taraftarları açısından önemli bir güven mesajı olarak değerlendiriliyor.
