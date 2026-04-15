14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

PFDK'den Galatasaray'a para cezası

PFDK, Galatasaray'ı Göztepe maçında taraftarlarının neden olduğu saha olayları ve 12. kez tekrarlanan kötü tezahüratlar nedeniyle toplam 1.460.000 TL para cezası ve deplasman tribününe yönelik blokaj yaptırımıyla cezalandırdı.

calendar 14 Nisan 2026 22:26 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 00:58
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları, çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle 1 milyon 460 bin TL para cezası uyguladı.

Ayrıca kurul Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 4'üncü hakeme yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 80 bin TL para cezası verdi.

PFDK'nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

"1-GÖZTEPE A.Ş.'nin, 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan AVEC KUZEY TRİBÜN KUZEY 206 numaralı blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2-GALATASARAY A.Ş.'nin, 08.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 12. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 1.240.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KUZEY 209-210 MİSAFİR bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.'nin, 09.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KAPALI DENİZ TRİBÜN A blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

4-SAMSUNSPOR A.Ş.'nin, 09.04.2026tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜNDE bulunan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada SAMSUNSPOR A.Ş.teknik sorumlusu THORSTEN FINK'in, müsabaka 4. hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
