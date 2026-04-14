14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Milli tekvandoculardan Özbekistan'da 2 bronz daha

Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü günde 2 bronz kazanarak toplam madalya sayısını 4'e çıkardı.

14 Nisan 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli tekvandocular, Özbekistan'daki Dünya Gençler Şampiyonası'nın üçüncü gününde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre başkent Taşkent'teki organizasyonda erkekler 45 kiloda Utku Kap ile 73 kiloda Ercan Berk İmamoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu, "Üçüncü günü de madalya ile tamamlıyoruz. İki sporcumuz da çok iyi mücadeleler sergiledi. Yarı finalleri çok ufak farklarla kaybettiler. Önemli tecrübeler kazandılar. Çok çekişmeli bir şampiyona oluyor biz de madalya istikrarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin organizasyondaki madalya sayısı, üçüncü gün müsabakalarının ardından 4'e (1 gümüş ve 3 bronz) yükseldi.

Şampiyona, 17 Nisan Cuma günü sona erecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
