TFF'den Thorsten Fink'e 3 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 müsabakadan men cezası verdi.
TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fink'e, 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 müsabakadan men ve 80 bin lira para cezasına karar verildi.
Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü'ne toplam 1 milyon 460 bin lira para cezası kararı aldı. Göztepe ile oynanan erteleme maçında sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 1 milyon 240 bin, saha olayları gerekçesiyle de 220 bin lira para cezası uygulanacak.
Açıklamada, Göztepe, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Samsunspor taraftarlarına da bilet cezası verildiği kaydedildi.
