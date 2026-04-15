14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

TFF'den Thorsten Fink'e 3 maç ceza

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink hakkında, 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle PFDK tarafından 3 maç men ve 80 bin TL para cezası verildi.

15 Nisan 2026 00:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'e 3 müsabakadan men cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Fink'e, 4. hakeme yönelik fiili müdahalesi nedeniyle 3 müsabakadan men ve 80 bin lira para cezasına karar verildi.

Kurul ayrıca Galatasaray Kulübü'ne toplam 1 milyon 460 bin lira para cezası kararı aldı. Göztepe ile oynanan erteleme maçında sarı-kırmızılı kulübe taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle 1 milyon 240 bin, saha olayları gerekçesiyle de 220 bin lira para cezası uygulanacak.

Açıklamada, Göztepe, Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Samsunspor taraftarlarına da bilet cezası verildiği kaydedildi.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.