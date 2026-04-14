PFDK'den Burak Yılmaz kararı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevkleri açıklandı.



Gaziantep FK'deki teknik direktörlük görevinden istifa eden Burak Yılmaz, yaptığı açıklamalardan dolayı 4 farklı sebeple sevk edildi.



Yapılan açıklamaya göre Burak Yılmaz'ın;



-Sportmenliğe aykırı hareket

-Hakaret

-Kişilik haklarına saldırı

-Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar



nedenleriyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu BURAK YILMAZ'ın 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "kişilik haklarına saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca, "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."



BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?



Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, konuk olduğu Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, maç sonunda şu ifadeleri kullanmıştı:



"Bu ülkede 1. sıradan 18. sıraya kadar olan takımlar hakemden şikayetçi. MHK Başkanı Ali Kıran baş kesen gibi, keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu bilmiyorum; tabii ki büyükler koruyor.



Federasyonla çok sıkıntılı bir süreç yaşadım. Bana ve Gaziantep'e karşı yapılan hatalar çok fazla oldu. Federasyonda bazı insanlar çok tehditvari konuşuyorlar. Birazdan daha detaylı konuşacağım çünkü istifa ediyorum.



Neden istifa ediyorum? Çünkü ben başarılıyım. 'Kümede kalmaz' denilen Kayserispor'u ligde tuttum. Kasımpaşa'ya gittim, 'ne olur kümede kalalım' dediler, orada da takımı ligde bıraktım. Buraya geldiğimde takımın 0 puanı vardı, gol atamamış, 6 gol yemişti. Oyuncular fiziksel, psikolojik ve mental olarak çökmüştü. Buna rağmen muhtemelen ligi ilk 10 içinde bitirecek bir takım yarattım.



Bugüne kadar başkana verdiğim söz nedeniyle gitmedim. Gaziantep'te hakkımda 'takıma para arıyor' şeklinde haberler çıktı. Evet, aradım. Takımım için para buldum, oyuncuların maaşlarını ve primlerini yatırttım. Ben kendim para almıyorum, bunu herkes bilsin.



Bana çok terbiyesizlik yapıldı ama hepsini sineye çektim. Bunun tek sebebi başkana verdiğim sözdü. Başkanımız çok önemli bir ameliyat geçirdi, bu yüzden onu bırakmak istemedim. Ancak bugün itibarıyla görevimi bırakıyorum.



Bu TFF, bu hakemler ve TFF'nin içindeki olaylar… Hakemlerin rahat rahat doğraması… Dijital spor programları, Gaziantep'e sezon başından beri yapılan hatalara baksınlar, yürekleri varsa eleştirsinler.



Orada Fuat Göktaş diye birisi var, Mecnun abi var, İbrahim Hacıosmanoğlu var. Fuat Göktaş ile yaşadığım bir olay var, bunu basın toplantısında anlatacağım.



Türk futbolunun kalitesi yerlerde."



FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ DERBİSİ



"Fenerbahçe–Beşiktaş maçındaki penaltı, penaltı mı Allah aşkına? Bu beni ilgilendirmez; ne Beşiktaş'ı koruyorum ne de Fenerbahçe'ye bir şey yapıyorum, bana ne. Ama gözle görülen bir şey var."



"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN!"





"1 gün önce Galatasaray'ın Konyaspor'a attığı gol iptal ediliyor, 1 gün sonra Trabzonspor bana aynı golü atıyor ve veriliyor. Siz elinizi vicdanınıza koyun. Düzelmez."



BASIN TOPLANTISI





Çaykur Rizespor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Yılmaz, "Çaykur Rizespor'dan ziyade hakemi tutamadık. Hakemin ikinci golde yaptığı yazık günah. Bu insanların emeği çalınıyor. Kazanmaya yakın olan bizdik." diye konuştu.



Hakem yönetimlerini eleştiren Yılmaz, "Trabzonspor'da ofsayttan yediğimiz gol, bugün yediğimiz ikinci gol. Yüzde yüz fauldü. 1-0 öne geçtikten sonra hakem Ozan Ergün, tatlı tatlı doğramalarını yaptı. Aut olan pozisyonu korner verdi." ifadelerini kullandı.



Burak Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı burada? Neler geldi, neler geçti. İstedikleri gibi orada Fuat Göktaş'la istedikleri gibi oynatıyorlar, indiriyorlar. Devre arasında Fuat Göktaş beni aradı. Antalya'da kamptayken dedi ki 'bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi? dedim. Ben, 2011-2012'yi yaşamışım. Bu bahis olayı 'benim karın ağrım' dedim ve telefonu kapattım. Aradan 15 dakika sonra beni Fuat Göktaş tekrar geri aradı. Dedi ki 'özür dilerim, yanlış Burak Yılmaz'mış, Iğdır'da birisiymiş, çıkarttırdım' dedi. Benim alnım açık, başım dik. Nasıl bahis oynanır, nereden oynanır, ne yapılır? Ben bilmem öyle şeyleri ki ihtiyacım da yok, takdir edersiniz."



Bu durumun ardından yaşanan gelişmeleri de anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Ondan sonra ben gerekli yerleri aradım. Başkanı aradım, karıştı ortalık. Ondan 3 gün sonra Kocaelispor maçında Burak Pakkan hiçbir şey yokken beni attı. Atılana kadar hiçbir şey yapmadım. Ama atıldıktan sonra verdiğim tepki hatalıydı. Neden haksız atıldım? Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım, yanlış konuştum. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye acaba? Ondan sonra da bugüne kadar beni her maçta doğradılar. Federasyon bunu yapıyor. 'Bahis oynayanları çıkarttırdım' dedi bana. Demediyse Allah şahidim olsun. Ama ben Kocaelispor maçından sonra açtığım telefonda yanlış kelimeler kullandım Fuat Göktaş'a. O da benim hatam. Ama ondan sonra bana, Gaziantepspor'a gereğini yaptılar. Her maçta beni doğradılar. Bu böyledir. Federasyon bu şekilde ilerliyor."



"BEN İSTİFA EDİYORUM, BIKTIM ÇÜNKÜ"



Hakemleri eleştirmiye devam eden Yılmaz, "Merkez Hakem Kurulu başkanı kötü. Niye gitmiyor? Nedir dokunulmazlığı? Kimler geldi, kimler geçti? Bu hakemler çok kötü. Galatasaray da şikayet etti. Karagümrük de şikayetçi. Nasıl düzelecek? Ahbap çavuş ilişkisiyle gidiyor, düzelmez. Ben istifa ediyorum bugün. Bıktım çünkü. Burada bir adaletsizlik var. Burada bir terbiyesizlik var. Burada bir hak yeme var. Bunu bir tek ben söyleyebiliyorum. Çünkü benim alnım açık. Alengirli işlerim yoktur, Allah'ıma şükürler olsun. Ama bu böyle gitmez. A Milli Takımımızı Dünya Kupası'na götürdüler. Başımızın üstünde yeri var. Türk futbolu nereye gidiyor? Dibe çöküyor, herkes hakemi konuşuyor." değerlendirmesinde bulundu.



Gaziantep FK'ye kırgın olduğunu aktaran Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:



"Konuşmalar oluyor, 'Burak Yılmaz para alıyor.' Ben para almıyorum Gaziantep'ten. Çok cüzi bir rakam alıyorum. Oyuncularım için çok fedakarlık yaptım. Maaşları yatsın, primleri yatsın diye çok fedakarlık yaptım. Ama kendi içlerindeki çatışmalardan dolayı beni çok kırdılar. Bir söz verdim. Sözün esiri oldum. Başkanım çok ağır ameliyat geçirdi, 'seni bırakmayacağım' dedi. Bu hakemlerle olmaz. Şampiyon olan da içine sinmez. Küme düşen de içine sinmez. Bu federasyon başkanıyla olmaz. Bu federasyonla olur mu? Allah razı olsun Dünya Kupası'na götürdüler. Saygı duyuyorum. Bana ceza verecekler, istediklerini versinler. Birilerinin bunu söylemesi lazım. Doğruyu söylemesi lazım."



İŞTE DİĞER PFDK SEVKLERİ



1- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 10.04.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-HESAP.COM ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



2- CORENDON ALANYASPOR Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



3- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



4- ZECORNER KAYSERİSPOR Kulübü'nün 11.04.2026 tarihinde oynanan ZECORNER KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



5- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü kaleci antrenörü VANJA IVESA'nın 12.04.2026 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,



GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi ALİ YİĞİT BURUK'un aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 14.04.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



7- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 12.04.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-KOCAELİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



8- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 13.04.2026 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.







