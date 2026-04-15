Liverpool evinde yıkıldı: Tur Paris Saint-Germain'in

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon PSG, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaştı.
Anfield'da oynanan mücadeleyi de 2-0 kazanan PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73. ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembelekaydetti.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 4-0 galip gelen PSG, adını yarı finale yazdırdı.
Luis Enrique'nin ekibi, yarı finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Real, 2-1 yenildiği maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek.
Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
⚽ Dembele, Liverpool'un umutlarını tamamen bitiriyor. pic.twitter.com/rCriOJWDWN
— Sporx (@sporx) April 14, 2026
