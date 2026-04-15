14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Liverpool evinde yıkıldı: Tur Paris Saint-Germain'in

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 2-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda da Liverpool'u 2-0 mağlup eden PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

15 Nisan 2026 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 00:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon PSG, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Liverpool ile karşılaştı.

Anfield'da oynanan mücadeleyi de 2-0 kazanan PSG, toplam skorda 4-0 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı.

İlk yarısında gol sesi çıkmayan mücadelede PSG'ye galibiyeti getiren golleri 73.  ve 90+1. dakikalarda Ousmane Dembelekaydetti. 


Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmazken toplam skorda 4-0 galip gelen PSG, adını yarı finale yazdırdı. 

Luis Enrique'nin ekibi, yarı finalde Real Madrid - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. 15 Nisan Çarşamba günü Real,  2-1 yenildiği maçın rövanşında Bayern Münih'i konuk edecek. 

Devler Ligi'nde yarı final ilk maçları 28/29 Nisan, rövanş maçları ise 5/6 Mayıs'ta oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde final maçı ise 30 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
