13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Leeds United, Old Trafford'da 45 yıl sonra kazandı!

Premier Lig'inin 32. haftasında Leeds United, deplasmanda 45 yıl sonra Manchester United'ı mağlup etti.

14 Nisan 2026 00:01 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İngiltere Premier Lig'inin 32. haftasında Manchester United, evinde Leeds United'ı konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadaleyi konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Leeds United'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 29. dakikalarda Noah Okafor kaydetti.

Manchester United'ın tek golü ise 69. dakikada Casemiro'dan geldi.

Karşılaşma 2-0 konuk ekibin üstünlüğüyle devam ederken 56. dakikada dikkat çeken bir an yaşandı. Manchester United'da Lisandro Martinez, Dominic Calvert-Lewin'in saçını çektiği gerekçesiyle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

45 YIL SONRA GELEN GALİBİYET

Leeds United, bu sonuçla 6 maçlık galibiyet hasretine son verirken ligde 45 yıl sonra Old Trafford'da kazanmayı başardı.

Puanını 36'ya yükselten Leeds United 15. sıradaki yerini koruyarak düşme hattından uzaklaştı. Manchester United ise 55 puanla 3. sırada kaldı.

Premier League'de gelecek hafta Manchester United deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak, Leeds United ise sahasında Wolverhampton Wanderers'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
