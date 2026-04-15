14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

El Bilal Toure, forma bekliyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan El Bilal Toure, teknik direktör Sergen Yalçın'dan forma bekliyor.

calendar 15 Nisan 2026 08:54
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure, forma bekliyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan El Bilal Toure, Samsunspor maçında forma bekliyor.

Sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol kanatta yine Jota'nın 11'de oynama ihtimali kuvvetli ancak Toure de artık maça as takımla başlayacak seviyelere geldi.

Ligin son bölümünde kendini yeniden göstermek isteyen Malili futbolcu forma şansı bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.

Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.