El Bilal Toure, forma bekliyor

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan El Bilal Toure, Samsunspor maçında forma bekliyor.
Sol kanatta haftalar sonra skor bulan Jota Silva'nın yanı sıra sakatlığını atlatan El Bilal Toure'nin de dönmesiyle Junior Olaitan'ın merkezde devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sol kanatta yine Jota'nın 11'de oynama ihtimali kuvvetli ancak Toure de artık maça as takımla başlayacak seviyelere geldi.
Ligin son bölümünde kendini yeniden göstermek isteyen Malili futbolcu forma şansı bekliyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, idmandaki performanslara göre 11'e son şeklini verecek.
Beşiktaş'ta bu sezon 19 maçta süre bulan El Bilal Toure, 6 gol attı ve 5 asist yaptı.
