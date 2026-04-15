14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Dünya Kupası'nda taraftara büyük yasak

Dünya Kupası öncesi taraftarları etkileyecek yeni bir karar alındı. Stat önü etkinlikleri ciddi şekilde kısıtlandı. Bu değişim, taraftar deneyimini kökten değiştirebilir.

15 Nisan 2026 06:54
Haber: Sporx.com dış haberler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 Dünya Kupası öncesi taraftar deneyimini doğrudan etkileyecek yeni bir düzenleme daha gündeme geldi. ABD'de oynanacak maçlar kapsamında stat çevresinde uzun yıllardır süregelen "tailgating" geleneği ciddi şekilde kısıtlanıyor.

Özellikle Gillette Stadyumu çevresinde uygulanacak güvenlik önlemleri, maç öncesi sosyal etkinliklerin büyük ölçüde sınırlandırılmasına yol açacak.

PARK KAPASİTESİ DÜŞTÜ, ÜCRETLER YÜKSELDİ

Yeni planlamaya göre stadyum çevresindeki park alanı kapasitesi:

- 20.000 araçtan 5.000 araca düşürüldü.
- Güvenlik çemberinin genişletilmesi nedeniyle alınan bu karar, taraftarlar için hem erişimi zorlaştırdı hem de maliyetleri artırdı.

Açıklanan ücretler ise dikkat çekiyor:

Standart araçlar için 150 dolar, büyük araçlar için ise 600 dolar park ücreti belirlenmiş durumda.

TARAFTAR GELENEĞİ SINIRLANDIRILIYOR

ABD spor kültürünün önemli parçalarından biri olan "tailgating", (maç öncesi stat çevresi etkinliği/ stat çevresinde taraftar buluşması) taraftarların maç öncesinde stat çevresinde toplanarak yemek hazırladığı, müzik dinlediği ve sosyal zaman geçirdiği bir gelenek olarak biliniyor. Bu uygulamanın kısıtlanması, Dünya Kupası'nda alışılmış taraftar atmosferinin değişeceğine işaret ediyor.

MALİYETLER ZATEN TARTIŞILIYORDU

Karar, özellikle turnuva için ABD'ye gitmeye hazırlanan Avrupalı taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı.

Son dönemde: bilet fiyatlarının yükselmesi, konaklama maliyetlerinin artması, ulaşım ücretlerinin katlanması zaten tartışma yaratmıştı.

Tren biletlerinin 80 dolara çıkarılması ve stat çevresi kısıtlamaları, taraftar deneyiminin ciddi şekilde değişeceğini gösteriyor.

GÜVENLİK ODAKLI YENİ MODEL

Organizasyon tarafı alınan kararları güvenlik gerekçesiyle savunurken, ortaya çıkan tablo Dünya Kupası'nın daha kontrollü ve güvenlik odaklı bir yapıya yöneldiğini gösteriyor. Stat çevresindeki sosyal alanların kısıtlanması, turnuvanın saha dışı deneyimini de önemli ölçüde dönüştürebilir.

2026 Dünya Kupası, yalnızca saha içi rekabetiyle değil, taraftar deneyiminde yarattığı değişimle de dikkat çekiyor.

Stat önü kültürüne getirilen kısıtlamalar, turnuvanın geleneksel futbol atmosferinden uzaklaşarak yeni bir organizasyon modeline geçtiğini ortaya koyuyor.
 
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.