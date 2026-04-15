14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Mustafa Erhan'a Hollanda'dan yakın takip

Hollanda ekipleri, Beşiktaş'tan genç futbolcu Mustafa Erhan'ı yakından takip ediyor.

15 Nisan 2026 07:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın genç santrforu Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle ligin ilk devresinde forma giyememiş, ikinci yarıda ise Hyeongyu Oh'un performansına takılmıştı.

18 yaşındaki futbolcudan teknik direktör Sergen Yalçın'ın beklentisi çok büyük. Ancak sınırlı süreler bulabilen Mustafa Erhan'ın bu durumu ilgiyi de farklı noktaya çekiyor.

Daha önce oyuncuyla ilgilenen Hollanda ekipleri, yakından takip etmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde siyahbeyazlıların kapısının kiralama için çalınması bekleniyor. Karar ise Sergen Yalçın'da olacak.

18 yaşındaki genç futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ta 16 maçta süre buldu ve 1 gol attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
