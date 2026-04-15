14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Victor Osimhen'den fedakarlık!

Galatasaray'da sahalara geri dönmeye hazırlanan Victor Osimhen için özel bandaj hazırlandı. Takımını daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Nijeryalı futbolcu da fedakarlık yapmaya hazır durumda.

calendar 15 Nisan 2026 07:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yıllardır yüzüne taktığı maskeyle özdeşleşen Victor Osimhen, bir ay sonra sahalara Gençlerbirliği maçıyla dönmeye hazırlanıyor.

Kolundan ameliyat olurken dizinden de ufak bir operasyon geçiren Osimhen, geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Bu hafta takıma katılacak Nijeryalı forvetin kolu için özel bandaj hazırlandı. Şampiyonluk yarışında takımını daha fazla yalnız bırakmak istemeyen Osimhen, fedakarlık yapmaya hazır durumda.

Maskesi ve bandajıyla gladyatörü andıracak yıldız oyuncuya Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında süre verilecek. Osimhen, 26 Nisan'daki Fenerbahçe derbisine ilk 11'de çıkacak.

Galatasaray'da bu sezon 29 maçta süre bulan Osimhen, 19 gol attı ve 7 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
