Galatasaray'da yeni slogan: "Yaptık, yine yaparız"

Süper Lig'de son 5 haftaya odaklanan Galatasaray, kalan rakiplerine karşı ilk yarıdaki performansını tekrarlayıp mutlu sona ulaşmak istiyor.

calendar 15 Nisan 2026 10:41
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da yeni slogan: 'Yaptık, yine yaparız'
Galatasaray'da ligde oynanan son 3 maçta işler tersine döndü. Sezonun ilk yarısında son 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle tamamlayıp 13 puan toplayan Galatasaray, aynı performansı sezonun ikinci yarısında da tekrarlayarak üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmeye kararlı.

Herkesin gözü son 5 haftada; Galatasaray cephesi ise camiayı bu virajda panikten uzak tutmak istiyor. Sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Kocaelispor maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, bu kez de içeride berabere kaldı. Şimdi merak edilen, Galatasaray'ın son 5 maçta ne yapacağı...

İlk yarıya bakıldığında Galatasaray'ın aynı periyottan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan topladığı görülüyor. Üstelik takım aynı anda Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele ediyor ve sakatlık, cezalar gibi problemlerle ciddi şekilde boğuşuyordu.

"YAPTIK, YİNE YAPARIZ"

Gençlerbirliği'ne 3, Samsunspor'a 3, Antalyaspor'a 4, Kasımpaşa'ya da 3 gol atan Galatasaray, o periyotta sadece deplasmanda Fenerbahçe ile berabere kalmıştı. İşte Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki sloganı da "Yaptık, yine yaparız" şeklinde.

Buna benzer bir grafik daha çizmesi halinde üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğuna ulaşacak olan Galatasaray'da tüm hesaplar yeni bir galibiyet serisi üzerine kuruluyor.

Öte yandan yokluğunda önemli puanlar kaybedilen Osimhen'in geri dönüşü dört gözle bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
