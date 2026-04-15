Şampiyonlar Ligi'nde iki muhteşem maç var!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu gece oynanacak iki mücadeleyle sona erecek.
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
Çeyrek Final (Toplam Skor)
Atletico Madrid - Barcelona: 3-2
PSG - Liverpool: 4-0
Yarı Final Eşleşmeleri
PSG - Bayern Münih / Real Madrid
Atletico Madrid - Arsenal / Sporting Lizbon
22.00 BAYERN MÜNİH - REAL MADRID
Bayern ve Real Madrid, 29. kez karşı karşıya geldi; bu, Şampiyonlar Ligi'nin en sık tekrarlanan karşılaşmalarına bir yeni sayfa daha ekledi. Luis Diaz ve Harry Kane'in golleriyle Bayern 2-1'lik zorlu bir galibiyet elde etti ve Madrid'in bu eşleşmedeki 9 maçlık yenilmezlik serisini (7 galibiyet, 2 beraberlik) sona erdirdi; ancak Kylian Mbappe'nin son dakikalarda attığı gol, rövanşın Münih'e taşınmasıyla birlikte belirleyici bir rol oynayabilir.
Her iki takım da geçen sezon bu aşamada elenmişti ve tarihsel olarak aralarında pek bir fark yok; Madrid, karşılıklı maçlarda 13'e 12 galibiyetle üstünlük sağlıyor ancak Bayern, son zamanlarda İspanyol tarafının lehine dönen bu rekabette inisiyatifi ele geçirme şansına sahip.
Vincent Kompany'nin takımı müthiş bir formda; bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm iç saha maçlarını kazandı, bu maçlarda ortalama 3,2 gol attı ve tüm turnuvalarda oynadığı 44 maçta sadece iki kez yenildi. Kane kişisel Şampiyonlar Ligi gol rekorunu kovalarken, Mbappe de turnuvanın tek sezonluk 17 gol rekoruna yaklaştı. Rövanş maçı bolca hücum gücü olan ve hata yapma lüksü çok az olan iki takımı bir araya getiriyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Eder Militao, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior
KİM, NE DEDİ?
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany: "Maçta tüm oyuncularımız sahada olacak. Hazırlıklarımız için kendi süreçlerimiz var ve maç öncesinde büyük bir heyecan var. Kazanmak istiyoruz; taraftarlarımızın bizden beklediklerini yerine getirebileceğimizi göstermek istiyoruz. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz, ancak bu takım maça kazanma özgüveniyle çıkmalı."
Manuel Neuer: "Sadece bir gol farkla öndeyiz ve maç her yöne gidebilir. Real Madrid her zaman zorlu bir rakiptir, ancak ufak bir üstünlüğümüz var ve bu tip gecelerde özel bir ev atmosferi avantajımız da var. Başlangıç pozisyonumuz iyi, ancak rehavete kapılamayız, çünkü geçmişte Real'in nasıl geri dönebileceğini gördük. Yine de kendimize güveniyoruz."
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa: "Oyunumuzun birçok yönünü geliştirmemiz gerekiyor. İlk maçtaki kadar çok şansımız olmayacağı için fırsatları değerlendirmemiz önemli. Mesele güven. Çok iyi oynamalıyız."
Jude Bellingham: "Bu bizim için bir final. Kaybedecek çok şeyimiz var ve iyi oynamalıyız. Ya hep ya hiç, bizim zihniyetimiz bu. Korkmayacağız."
22.00 ARSENAL - SPORTING LIZBON
Gabriel Martinelli'nin hazırladığı, Kai Havertz'in son dakikada attığı muhteşem galibiyet golü, Lizbon'da oynanan ilk maçın sonucunu belirledi ve Arsenal 1-0 galip geldi. Estadio Jose Alvalade'de her iki takım da gol fırsatları yakaladı, ancak Havertz'in Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında attığı üçüncü gol, Arsenal'in bu sezonki onuncu galibiyetini getirdi ve Kuzey Londra kulübünün turnuvadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Arsenal, geçen sezonun grup aşamasında 5-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, Sporting Lizbon ile oynadığı altı Avrupa maçında da henüz mağlup olmadı (3 galibiyet, 3 beraberlik).
Ancak Sporting Lizbon, bu eşleşmede hala iddialı. İngiliz rakiplerine karşı istatistikleri mütevazı olsa da (son 14 UEFA karşılaşmasında 2 galibiyet), tarihsel olarak iki maçlık serilerde iyi performans göstermiş, on eşleşmenin dokuzunda bir üst tura yükselmiş ve 2022/23 UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda penaltılarla Arsenal'i elemişti.
Öte yandan, Arsenal, Portekiz takımlarıyla oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti, ancak bu turnuvadaki en iyi performansını şimdiden yakalayan Sporting Lizbon, bir adım daha ileri gidebileceğine inanıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez
KİM, NE DEDİ?
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: "Kulüp tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir şeyi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz; bu da işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki konumumuzu çok önemsiyoruz. Premier Lig'i kazanmak için mücadele ediyoruz ve 22 yıldır şampiyon olamamamıza rağmen gerçekten çok güçlü bir konumdayız. Oyunculardan ne görmek istiyorum? Korkusuzluk, saf hırs. Hepsi bu. Görmek istediğim şey bu."
Eberechi Eze: "Hepimiz içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz, neyin söz konusu olduğunu biliyoruz. Bizde bolca özgüven ve bolca inanç var. Negatif şeyler yaşamamış olmanın getirdiği bir tazelik var bence. Ama görebildiğim kadarıyla çok fazla inanç, çok fazla özgüven var."
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges: "Rakip veya turnuva ne olursa olsun kimliğimizi korumalıyız. Hırs hakkında konuşmama gerek yok, çünkü oyuncular cesaret gösteriyor. Oyunun tadını çıkarmalıyız, daha önce görülmemiş bir şeyi kovalıyoruz, ancak zorlukların da farkında olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde kimsenin yapamadığını yapmalıyız, yani Arsenal'i yenmeliyiz."
Maximiliano Araujo: "Çok zor olacağını biliyoruz, ancak ilk maçta birçok fırsat yakaladık. Londra'da daha da zor olacak, ancak futbol böyledir ve durumu tersine çevirmek istiyorsak, hata yapmadan harika bir performans sergilemeliyiz."
İşte maçlardan dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler... Maçların TV programı için tıklayınız.
Çeyrek Final (Toplam Skor)
Atletico Madrid - Barcelona: 3-2
PSG - Liverpool: 4-0
Yarı Final Eşleşmeleri
PSG - Bayern Münih / Real Madrid
Atletico Madrid - Arsenal / Sporting Lizbon
22.00 BAYERN MÜNİH - REAL MADRID
Bayern ve Real Madrid, 29. kez karşı karşıya geldi; bu, Şampiyonlar Ligi'nin en sık tekrarlanan karşılaşmalarına bir yeni sayfa daha ekledi. Luis Diaz ve Harry Kane'in golleriyle Bayern 2-1'lik zorlu bir galibiyet elde etti ve Madrid'in bu eşleşmedeki 9 maçlık yenilmezlik serisini (7 galibiyet, 2 beraberlik) sona erdirdi; ancak Kylian Mbappe'nin son dakikalarda attığı gol, rövanşın Münih'e taşınmasıyla birlikte belirleyici bir rol oynayabilir.
Her iki takım da geçen sezon bu aşamada elenmişti ve tarihsel olarak aralarında pek bir fark yok; Madrid, karşılıklı maçlarda 13'e 12 galibiyetle üstünlük sağlıyor ancak Bayern, son zamanlarda İspanyol tarafının lehine dönen bu rekabette inisiyatifi ele geçirme şansına sahip.
Vincent Kompany'nin takımı müthiş bir formda; bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm iç saha maçlarını kazandı, bu maçlarda ortalama 3,2 gol attı ve tüm turnuvalarda oynadığı 44 maçta sadece iki kez yenildi. Kane kişisel Şampiyonlar Ligi gol rekorunu kovalarken, Mbappe de turnuvanın tek sezonluk 17 gol rekoruna yaklaştı. Rövanş maçı bolca hücum gücü olan ve hata yapma lüksü çok az olan iki takımı bir araya getiriyor.
MUHTEMEL 11'LER
Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Luis Diaz; Kane
Real Madrid: Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Eder Militao, Fran Garcia; Valverde, Camavinga, Bellingham; Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior
KİM, NE DEDİ?
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany: "Maçta tüm oyuncularımız sahada olacak. Hazırlıklarımız için kendi süreçlerimiz var ve maç öncesinde büyük bir heyecan var. Kazanmak istiyoruz; taraftarlarımızın bizden beklediklerini yerine getirebileceğimizi göstermek istiyoruz. Elbette rakibimize saygı duyuyoruz, ancak bu takım maça kazanma özgüveniyle çıkmalı."
Manuel Neuer: "Sadece bir gol farkla öndeyiz ve maç her yöne gidebilir. Real Madrid her zaman zorlu bir rakiptir, ancak ufak bir üstünlüğümüz var ve bu tip gecelerde özel bir ev atmosferi avantajımız da var. Başlangıç pozisyonumuz iyi, ancak rehavete kapılamayız, çünkü geçmişte Real'in nasıl geri dönebileceğini gördük. Yine de kendimize güveniyoruz."
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa: "Oyunumuzun birçok yönünü geliştirmemiz gerekiyor. İlk maçtaki kadar çok şansımız olmayacağı için fırsatları değerlendirmemiz önemli. Mesele güven. Çok iyi oynamalıyız."
Jude Bellingham: "Bu bizim için bir final. Kaybedecek çok şeyimiz var ve iyi oynamalıyız. Ya hep ya hiç, bizim zihniyetimiz bu. Korkmayacağız."
22.00 ARSENAL - SPORTING LIZBON
Gabriel Martinelli'nin hazırladığı, Kai Havertz'in son dakikada attığı muhteşem galibiyet golü, Lizbon'da oynanan ilk maçın sonucunu belirledi ve Arsenal 1-0 galip geldi. Estadio Jose Alvalade'de her iki takım da gol fırsatları yakaladı, ancak Havertz'in Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında attığı üçüncü gol, Arsenal'in bu sezonki onuncu galibiyetini getirdi ve Kuzey Londra kulübünün turnuvadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Arsenal, geçen sezonun grup aşamasında 5-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere, Sporting Lizbon ile oynadığı altı Avrupa maçında da henüz mağlup olmadı (3 galibiyet, 3 beraberlik).
Ancak Sporting Lizbon, bu eşleşmede hala iddialı. İngiliz rakiplerine karşı istatistikleri mütevazı olsa da (son 14 UEFA karşılaşmasında 2 galibiyet), tarihsel olarak iki maçlık serilerde iyi performans göstermiş, on eşleşmenin dokuzunda bir üst tura yükselmiş ve 2022/23 UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda penaltılarla Arsenal'i elemişti.
Öte yandan, Arsenal, Portekiz takımlarıyla oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti, ancak bu turnuvadaki en iyi performansını şimdiden yakalayan Sporting Lizbon, bir adım daha ileri gidebileceğine inanıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyökeres
Sporting Lizbon: Rui Silva; Fresneda, Diomande, Gonçalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Morita; Catamo, Francisco Trincao, Pedro Gonçalves; Suarez
KİM, NE DEDİ?
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta: "Kulüp tarihinde daha önce hiç başarılmamış bir şeyi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışıyoruz; bu da işin ne kadar zor olduğunu gösteriyor. Şu anki konumumuzu çok önemsiyoruz. Premier Lig'i kazanmak için mücadele ediyoruz ve 22 yıldır şampiyon olamamamıza rağmen gerçekten çok güçlü bir konumdayız. Oyunculardan ne görmek istiyorum? Korkusuzluk, saf hırs. Hepsi bu. Görmek istediğim şey bu."
Eberechi Eze: "Hepimiz içinde bulunduğumuz durumu biliyoruz, neyin söz konusu olduğunu biliyoruz. Bizde bolca özgüven ve bolca inanç var. Negatif şeyler yaşamamış olmanın getirdiği bir tazelik var bence. Ama görebildiğim kadarıyla çok fazla inanç, çok fazla özgüven var."
Sporting Lizbon Teknik Direktörü Rui Borges: "Rakip veya turnuva ne olursa olsun kimliğimizi korumalıyız. Hırs hakkında konuşmama gerek yok, çünkü oyuncular cesaret gösteriyor. Oyunun tadını çıkarmalıyız, daha önce görülmemiş bir şeyi kovalıyoruz, ancak zorlukların da farkında olmalıyız. Şampiyonlar Ligi'nde kimsenin yapamadığını yapmalıyız, yani Arsenal'i yenmeliyiz."
Maximiliano Araujo: "Çok zor olacağını biliyoruz, ancak ilk maçta birçok fırsat yakaladık. Londra'da daha da zor olacak, ancak futbol böyledir ve durumu tersine çevirmek istiyorsak, hata yapmadan harika bir performans sergilemeliyiz."