Beşiktaş için çarpıcı rapor: Gençlerde zirvede

Beşiktaş, genç oyunculara verdiği süreyle dikkat çeken kulüpler arasında yer aldı. CIES Football Observatory tarafından yayımlanan son rapora göre Siyah-Beyazlı ekip, Türkiye'de son 5 yılda 21 yaş altı futbolculara en fazla süre veren takım oldu.
63 OYUNCU...
Beşiktaş, yüzde 8.3'lük oranla bu alanda zirvede yer alırken, Göztepe ve Fatih Karagümrük de listede üst sıralarda kendine yer buldu. Avrupa genelinde ise listenin zirvesinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland bulunuyor.
Yüzde 44.7'lik oranla gençlere en fazla süre veren kulüp olan Nordsjaelland'ı, Slovakya'dan Zilina ve Avusturya'dan Salzburg takip etti. Bu arada zirvede yer alan temsilcisi 5 sene içerisinde tam 63 farklı 21 yaş altı oyuncusuna forma verdi. Beş büyük lig içinde ise en yüksek oran Barcelona'ya ait oldu. İspanyol ekibini Strasbourg ve Sunderland izledi.
