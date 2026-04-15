15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Beşiktaş için çarpıcı rapor: Gençlerde zirvede

CIES, son 5 yılda genç oyunculara en fazla süre veren takımları açıkladı. Türkiye'de bu alanda zirve Beşiktaş'ın oldu. Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ise genel klasmanda lider durumda bulunuyor.

calendar 15 Nisan 2026 12:23
Haber: Sporx.com
Beşiktaş, genç oyunculara verdiği süreyle dikkat çeken kulüpler arasında yer aldı. CIES Football Observatory tarafından yayımlanan son rapora göre Siyah-Beyazlı ekip, Türkiye'de son 5 yılda 21 yaş altı futbolculara en fazla süre veren takım oldu.

63 OYUNCU...

Beşiktaş, yüzde 8.3'lük oranla bu alanda zirvede yer alırken, Göztepe ve Fatih Karagümrük de listede üst sıralarda kendine yer buldu. Avrupa genelinde ise listenin zirvesinde Danimarka temsilcisi Nordsjaelland bulunuyor.

Yüzde 44.7'lik oranla gençlere en fazla süre veren kulüp olan Nordsjaelland'ı, Slovakya'dan Zilina ve Avusturya'dan Salzburg takip etti. Bu arada zirvede yer alan temsilcisi 5 sene içerisinde tam 63 farklı 21 yaş altı oyuncusuna forma verdi. Beş büyük lig içinde ise en yüksek oran Barcelona'ya ait oldu. İspanyol ekibini Strasbourg ve Sunderland izledi.

 Reklam 
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
