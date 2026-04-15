Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 16 Nisan Perşembe günü oynanacak ve yarı finale yükselen ekipler belli olacak.

calendar 15 Nisan 2026 11:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2026 12:00
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş maçları 16 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yarı finale çıkan ekipler belli olacak.

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ilk maçta 3-0 yendiği Hollanda'nın AZ Alkmaar takımı ile deplasmanda karşılaşacak.

16 Nisan Perşembe günü oynanacak çeyrek final rövanş maçlarının (TSİ) programı şöyle:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (0-3)

22.00 AEK (Yunanistan)-Rayo Vallecano (İspanya) (0-3)

22.00 Fiorentina (İtalya)-Crystal Palace (İngiltere) (0-3)

22.00 Strasbourg (Fransa)-Mainz (Almanya) (0-2)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
