15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Galatasaray'da dertler Osimhen ile bitecek

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Gençlerbirliği maçıyla sahalara geri dönüyor. Osimhen'in yokluğunda oyunuyla eleştirilen sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızı bekliyor.

calendar 15 Nisan 2026 12:09
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Galatasaray sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan uzak kalan Victor Osimhen'den müjdeli haber...

Yıldız oyuncu bu hafta sonu Gençlerbirliği karşılaşmasıyla birlikte sahalara dönecek. Bilindiği gibi Nijeryalı golcü, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, ön kolunda meydana gelen kırık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

YOKLUĞU OLUMSUZ ETKİLEDİ

Takımın gol yükünü sırtladığı gibi, saha içi ve dışında lideri olan Osimhen'in yokluğu Galatasaray'ı olumsuz etkiledi.

ONSUZ KAYIPLAR

Sakatlık sarı kart cezası ve Afrika Kupası'nda bulunduğu için ligde ve Avrupa'da 14 karşılaşmayı kaçıran deneyimli yıldızın oynayamadığı maçlar, Galatasaray için kabusa döndü. Okan Buruk'un ekibi, bu sezon Osimhen'in olmadığı karşılaşmalarda 5 kez yenilirken son 3 haftada Trabzon yenilgisi ve Kocaeli beraberlikleri Fenerbahçe'nin puan farkını ikiye indirmesini sağladı. Osimhen'in deplasmandaki kritik Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönecek olması sarı kırmızılı camiada sevinç yarattı.

POZİSYON DA HAZIRLIYOR

Icardi'nin aksine Osimhen, savunma arkasına yaptığı koşular ve rakip stoperlere uyguladığı agresif baskıyla Galatasaray'a büyük hücum gücü katarken fiziksel gücüyle topu ilerde tutabiliyor, Sara ve Sallai gibi oyuncuların ceza sahasına sızması için alan yaratıyordu. Duran toplarda ve kanat ortalarında ligin en büyük tehdidi olan Osimhen, Galatasaray'ın kilitlenen maçları açmasını sağlıyordu. Trabzon ve Kocaeli maçlarında hücumda 'yok'ları oynayan Aslan, Osimhen'le eski gücüne dönmeyi umuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
