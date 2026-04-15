Orkun Kökçü, 2026'da uçuşa geçti

Beşiktaş'ta yeni yıla çok hızlı başlayan kaptan Orkun Kökçü her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Yıldız futbolcu attığı birbirinden klas goller ve yaptığı asistlerle büyük alkış topluyor.
İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI
Benfica'dan 30 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Orkun kendisi için statta gerçekleşen görkemli törende 5 yıllık imza atmıştı. Ancak Orkun tıpkı Beşiktaş gibi yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı ve zaman zaman eleştiri oklarına hedef oldu.
SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ
Sezonun ilk yarısında golle buluşamayan yetenekli futbolcu sadece 3 asist yapabildi. Orkun, Beşiktaş formasıyla ilk golünü 26 Ocak'ta Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçta kaydetti. Her fırsatta, "Bir gol atsam devamı gelir" diyen başarılı oyuncu bu sözünü yerine getirdi ve ilerleyen haftalarda hız kesmeden yoluna devam etti. 2026 yılına damgasını vuran Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'de 7 gol, 6 asiste ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandırdı. Orkun, Beşiktaş'taki bu başarısını A Milli Takım'a da yansıttı.
MİLLİ MAÇTA ASİST YAPTI
Ay-yıldızlı ekibin, Romanya'yı 1-0 yendiği maçta 12 dakika süre alan genç futbolcu, Kosova deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golünde büyük pay sahibi olan Orkun, Türkiye'nin tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında çok önemli rol oynadı.
