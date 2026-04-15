15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Orkun Kökçü, 2026'da uçuşa geçti

Beşiktaş gibi sezona istediği başlangıcı yapamayan kaptan Orkun Kökçü, 2026 yılının ilk aylarına damgasını vurdu. İlk golünü 26 Ocak'ta atan yıldız futbolcu toplamda 8 gol, 9 asiste ulaşırken, A Milli Takım'ın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında da büyük pay sahibi oldu.

15 Nisan 2026
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Orkun Kökçü, 2026'da uçuşa geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta yeni yıla çok hızlı başlayan kaptan Orkun Kökçü her hafta üzerine koyarak devam ediyor. Yıldız futbolcu attığı birbirinden klas goller ve yaptığı asistlerle büyük alkış topluyor.

İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

Benfica'dan 30 milyon euro gibi çok yüksek bir bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Orkun kendisi için statta gerçekleşen görkemli törende 5 yıllık imza atmıştı. Ancak Orkun tıpkı Beşiktaş gibi yeni sezona istediği başlangıcı yapamadı ve zaman zaman eleştiri oklarına hedef oldu.

SÖZÜNÜ YERİNE GETİRDİ

Sezonun ilk yarısında golle buluşamayan yetenekli futbolcu sadece 3 asist yapabildi. Orkun, Beşiktaş formasıyla ilk golünü 26 Ocak'ta Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçta kaydetti. Her fırsatta, "Bir gol atsam devamı gelir" diyen başarılı oyuncu bu sözünü yerine getirdi ve ilerleyen haftalarda hız kesmeden yoluna devam etti. 2026 yılına damgasını vuran Orkun Kökçü, Trendyol Süper Lig'de 7 gol, 6 asiste ulaşırken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da bir kez ağları havalandırdı. Orkun, Beşiktaş'taki bu başarısını A Milli Takım'a da yansıttı.

MİLLİ MAÇTA ASİST YAPTI

Ay-yıldızlı ekibin, Romanya'yı 1-0 yendiği maçta 12 dakika süre alan genç futbolcu, Kosova deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Kerem Aktürkoğlu'nun skoru belirleyen golünde büyük pay sahibi olan Orkun, Türkiye'nin tam 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmasında çok önemli rol oynadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.