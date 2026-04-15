15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

NBA play-in turnuvasında Hornets ve Blazers gülen taraflar oldu!

Charlotte Hornets ve Portland Trail Blazers, son anlarda buldukları galibiyetlerle sezonlarını uzatırken, rakipleri için yolun sonu ya da zorlu bir ikinci şans anlamına geldi.

calendar 15 Nisan 2026 10:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
NBA play-in turnuvasında Hornets ve Blazers gülen taraflar oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de play-in heyecanı, iki kritik karşılaşmada yaşanan dramatik sonuçlarla başladı.

Hem Charlotte Hornets hem de Portland Trail Blazers, son anlarda buldukları galibiyetlerle sezonlarını uzatırken, rakipleri için yolun sonu ya da zorlu bir ikinci şans anlamına geldi.

Hornets, uzatmada mucizeyi başardı

Charlotte Hornets, uzatmaya giden maçta Miami Heat karşısında 127-126'lık kritik bir galibiyet alarak rakibini saf dışı bıraktı.

Gecenin yıldızı LaMelo Ball, 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla öne çıkarken, son 4.7 saniyede attığı turnike galibiyeti getirdi. Maçın son anında ise Miles Bridges'ın bloğu, Heat'in umutlarını tamamen söndürdü.

Charlotte, maçın son bölümünde kontrolü kaybetse de — Tyler Herro'nun kritik üçlüğü ve serbest atışlarıyla geriye düşmesine rağmen — Ball'un son hücumdaki kararlılığıyla yeniden öne geçti.

Bu sonuçla Hornets, Doğu Konferansı'nda son playoff bileti için yoluna devam ederken, Miami sezonu kapattı.

Blazers geri döndü, playoff biletini kaptı

Gecenin diğer maçında Portland Trail Blazers, son çeyrekte yaptığı geri dönüşle Phoenix Suns'ı 114-110 mağlup ederek dört yıllık playoff hasretine son verdi.

Karşılaşmanın yıldızı Deni Avdija, 41 sayı, 12 asist ve 7 ribaundluk olağanüstü performansıyla takımını sırtladı. Jrue Holiday de 21 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

Phoenix cephesinde Jalen Green'in 35 sayılık performansı yeterli olmazken, maçın son anlarında kaçan üçlük şansı galibiyeti getiremedi. Pozisyonun devamında Jerami Grant'in smacı, maçı resmen bitiren an oldu.

Bu galibiyetle Portland, ilk turda San Antonio Spurs ile eşleşirken, Suns ise play-in'de bir şans daha elde etti.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.