NBA play-in turnuvasında Hornets ve Blazers gülen taraflar oldu!

NBA'de play-in heyecanı, iki kritik karşılaşmada yaşanan dramatik sonuçlarla başladı.



Hem Charlotte Hornets hem de Portland Trail Blazers, son anlarda buldukları galibiyetlerle sezonlarını uzatırken, rakipleri için yolun sonu ya da zorlu bir ikinci şans anlamına geldi.



Hornets, uzatmada mucizeyi başardı



Charlotte Hornets, uzatmaya giden maçta Miami Heat karşısında 127-126'lık kritik bir galibiyet alarak rakibini saf dışı bıraktı.



Gecenin yıldızı LaMelo Ball, 30 sayı ve 10 asistlik performansıyla öne çıkarken, son 4.7 saniyede attığı turnike galibiyeti getirdi. Maçın son anında ise Miles Bridges'ın bloğu, Heat'in umutlarını tamamen söndürdü.



Charlotte, maçın son bölümünde kontrolü kaybetse de — Tyler Herro'nun kritik üçlüğü ve serbest atışlarıyla geriye düşmesine rağmen — Ball'un son hücumdaki kararlılığıyla yeniden öne geçti.



Bu sonuçla Hornets, Doğu Konferansı'nda son playoff bileti için yoluna devam ederken, Miami sezonu kapattı.



Blazers geri döndü, playoff biletini kaptı



Gecenin diğer maçında Portland Trail Blazers, son çeyrekte yaptığı geri dönüşle Phoenix Suns'ı 114-110 mağlup ederek dört yıllık playoff hasretine son verdi.



Karşılaşmanın yıldızı Deni Avdija, 41 sayı, 12 asist ve 7 ribaundluk olağanüstü performansıyla takımını sırtladı. Jrue Holiday de 21 sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.



Phoenix cephesinde Jalen Green'in 35 sayılık performansı yeterli olmazken, maçın son anlarında kaçan üçlük şansı galibiyeti getiremedi. Pozisyonun devamında Jerami Grant'in smacı, maçı resmen bitiren an oldu.



Bu galibiyetle Portland, ilk turda San Antonio Spurs ile eşleşirken, Suns ise play-in'de bir şans daha elde etti.



