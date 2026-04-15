15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Beşiktaş; İngiltere ve Almanya'dan transfer yapacak!

Beşiktaş; kaleci, sol bek, orta saha, iki kanat oyuncusu ve bir forvet transferi yapacak. İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'dan bazı oyuncularla anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

calendar 15 Nisan 2026 10:19
Haber: Sözcü, Fotoğraf: bjk.com.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonluk yarışına havlu atan Beşiktaş Türkiye Kupası'nı hedeflerken yaz transfer dönemindeki stratejisini de belirledi.

Başkan Serdal Adalı, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Futbol Direktörü Serkan Reçber'den oluşan transfer zirvesinin ardından takviye yapılacak bölgeler belli oldu.

Siyah-beyazlılar, kaleci, sol bek, orta saha, sağ ve sol kanat ile forvet transferleri yapacak.

Transfer listesindeki isimlerden en dikkat çekeni Napoli'den Romelu Lukaku. Sergen Yalçın, 32 yaşındaki forvetin transferine sıcak bakıyor.

Siyah-beyazlı yönetimin İngiltere Premier Lig ve Almanya Bundesliga'da bazı isimlerle görüşüp, anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sezon bitince Kara Kartal, transferler için harekete geçecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.