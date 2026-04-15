TFF'den yabancı sınırı için son karar!

Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonun yabancı kuralı hakkında kulüpleri bilgilendirdi.



Bu sezon 2'si 2003 ve üstü doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu A takım listesine yazılabiliyordu. Gelecek sezon ise bu 12+2 olan kural, 10+4 olarak (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) güncellenecekti. Ancak Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebi sonrası bu sezonki 12+2'nin, gelecek sezon da devam edeceği öğrenildi.



TFF'nin, bu kararı kulüplere ilettiği aktarıldı.



