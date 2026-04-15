14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

TFF'den yabancı sınırı için son karar!

Yabancı sınırı gelecek sezon da 12+2 olarak devam edecek. TFF, kulüpleri bilgilendirdi.

calendar 15 Nisan 2026 08:40
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Türkiye Futbol Federasyonu, gelecek sezonun yabancı kuralı hakkında kulüpleri bilgilendirdi.

Bu sezon 2'si 2003 ve üstü doğumlu olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu A takım listesine yazılabiliyordu. Gelecek sezon ise bu 12+2 olan kural, 10+4 olarak (4'ü 2004 ve üstü doğumlu) güncellenecekti. Ancak Süper Lig'de yer alan 18 kulübün de ortak talebi sonrası bu sezonki 12+2'nin, gelecek sezon da devam edeceği öğrenildi.

TFF'nin, bu kararı kulüplere ilettiği aktarıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
