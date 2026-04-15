15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Fenerbahçe'nin iki yıldız için takibi sürüyor!

Fenerbahçe'de gelecek sezon forvet transferi için öncelik veren sarı-lacivertlilerin planları netleşti.

calendar 15 Nisan 2026 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin iki yıldız için takibi sürüyor!
Forvet transferine öncelik veren Fenerbahçe'nin planları netleşti.

Sarı-lacivertli ekip ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Vedat Muriqi ve Darwin Nunez için sezon sonunda harekete geçilecek. İki forvetin de kadroya katılması amaçlanıyor.

VEDAT'I TEKAR İSTİYOR
Sarı-lacivertliler, ilk olarak Mallorca'da oynayan Muriqi'ye gidecek. 31 yaşındaki Kosovalı forvet Fenerbahçe'ye geri dönmek istiyor. İspanyol kulübünün de ocak ayında 'hayır' dediği transfer bu kez 'tamam' diyeceği belirtildi.

NUNEZ GELMEYE SICAK
Sarı-lacivertlilerin bir diğer forvet adayı da Darwin Nunez oldu. Ara transferde gündemde olan Uruguaylı yıldız, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'le kontratı 2028'de bitecek olmasına karşın ayrılmak isteyen 26 yaşındaki forvetin Avrupa'ya dönmeyi planladığı aktarıldı. Yabancı kuralı nedeniyle kadroya yazılmayan Nunez, Fenerbahçe'ye olumlu yaklaşıyor. Nunez ve Al Hilal'le temasa geçildiği kaydedildi.

ALTERNATİFLER HAZIR
Sarı-lacivertlilerde forvet transferi için alternatifler hazırlandı. Barcelona'da kontratı sezon sonunda bitecek Robert Lewandowski ile Juventus'tan Dusan Vlahovic listede bulunuyor.

37 yaşındaki Polonyalı forvet Lewandowski'nin Barcelona'dan teklif beklediği aktarıldı.

Vlahovic konusunda ise Dusan Tadic'in devreye girebileceği vurgulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
