Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde uyarılar!

Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
YEDİ OYUNCU SINIRDA
Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür cuma akşamı kart görmeleri durumunda ezeli rakip Galatasaray'la haftaya oynanacak dev derbide forma giyemeyecek.
'KOLAY KART GÖRÜYORUZ'
Domenico Tedesco, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda oldukları Çaykur Rizespor maçının Galatasaray derbisi kadar önemli olduğunun altını çizdi. Futbolcularına bir dizi uyarıda bulunan sarı-lacivertli teknik adamın, "Biz kolay kart görüyoruz. Hakeme itirazda bulunurken daha olgun ve dikkatli olmalıyız. Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz ancak derbiyi de düşünerek çok dikkatli davranmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.
