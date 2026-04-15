14 Nisan
Atletico Madrid-Barcelona
1-2
14 Nisan
Liverpool-PSG
0-2
14 Nisan
Southampton-Blackburn Rovers
3-0
14 Nisan
Huddersfield -Cardiff City
1-1
14 Nisan
Bolton Wanderers-Stevenage
5-1
14 Nisan
Wigan Athletic-Rotherham United
3-0
14 Nisan
Leyton Orient-Mansfield Town
0-0
14 Nisan
Port Vale-Barnsley
0-0

Domenico Tedesco'dan derbi öncesinde uyarılar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray derbisi öncesinde oynanacak Çaykur Rizespor maçı için futbolcularına telkinlerde bulundu.

15 Nisan 2026 09:37
Haber: Milliyet, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor maçı öncesi tam 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

YEDİ OYUNCU SINIRDA

Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene, Archie Brown, Anthony Musaba ve Mert Müldür cuma akşamı kart görmeleri durumunda ezeli rakip Galatasaray'la haftaya oynanacak dev derbide forma giyemeyecek.

'KOLAY KART GÖRÜYORUZ'

Domenico Tedesco, oyuncularıyla yaptığı son toplantıda şampiyonluk yolunda kazanmak zorunda oldukları Çaykur Rizespor maçının Galatasaray derbisi kadar önemli olduğunun altını çizdi. Futbolcularına bir dizi uyarıda bulunan sarı-lacivertli teknik adamın, "Biz kolay kart görüyoruz. Hakeme itirazda bulunurken daha olgun ve dikkatli olmalıyız. Cezalı duruma düşen olursa çözüm buluruz ancak derbiyi de düşünerek çok dikkatli davranmanızı istiyorum" dediği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
