15 Nisan
Bayern Munih-Real Madrid
22:00
15 Nisan
Arsenal-Sporting CP
22:00
18 Nisan
Thun-Basel
21:30
15 Nisan
AFC Wimbledon-Stockport County
21:45
15 Nisan
Luton Town-Northampton Town
21:45

Trabzonspor'da Onuachu'nun son durumu

Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Paul Onuachu için Başakşehir maçı öncesi yeni bir gelişme yaşandı.

calendar 15 Nisan 2026 12:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'da sakatlığı süren Nijeryalı golcü Paul Onuachu'nun Başakşehir maçına yetiştirilmesi için sağlık ekibine talimat verildi.

Son oynanan Alanyaspor maçı öncesi antrenmanda sol uyluk kasında ağrı hissedince maç kadrosundan çıkarılan Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu'nun çekilen MR'ında ciddi bir bulguya rastlanmamıştı.

Teknik heyet, antrenmanda kendisini deneyen Nijeryalı yıldızın durumunu yakından takip ederken kulüp doktorlarına pazar günü oynanacak Başakşehir karşılaşmasına yetiştirilmesi talimatı verdi.

Bordo-mavililer, Onuachu'nun bu sezon forma giymediği 4 maçta 7 puan kaybederken taraftarlar başarılı santrforu bir an önce sahada görmek istiyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
