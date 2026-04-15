EuroLeague'de format ve gelir dağılımı belirlendi

EuroLeague'de müsabaka formatı ve gelir dağılımı dahil 3 yıllık yol haritasına ilişkin kararlar alındı. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu, Barselona'da bir araya gelerek ligin 3 yıllık planlamasını belirledi.

15 Nisan 2026 14:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
EuroLeague'de format ve gelir dağılımı belirlendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroLeague'de müsabaka formatı ve gelir dağılımı dahil EuroLeague'in 3 yıllık yol haritası ile ilgili kararlar alındı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, EuroLeague Ticari Varlıklar (ECA) Yönetim Kurulu, İspanya'nın Barselona kentinde bir araya gelerek Avrupa Ligi'nin 3 yıllık yol haritasını belirledi.

Açıklamada, "Yönetim Kurulu, 2026-27 Avrupa Ligi sezonu için 20 takımlı, lig usulü formatı koruma taahhüdünü teyit ederken, yakın gelecekte genişleme fırsatlarını araştırma stratejik niyetini de yeniden vurguladı." bilgisi verildi.

EuroLeague'de ve Avrupa Kupası şampiyonlarının yer alacağı sezon öncesi turnuva düzenleme fikri de değerlendirildi.

EuroLeague gelir dağılımı

EuroLeague'de gelir bölüşümündeki değişiklikler de onaylandı. Yapılan değişikliğe göre yayıncılıkla ilgili havuzda lisanslı kulüpler, kendi pazarlarında elde edilen net yayın gelirlerinin yüzde 65'ini elinde tutarken kalan yüzde 35'lik kısım ise tüm lisanslı kulüpler arasında eşit olarak dağıtılacak.

Lig ticari havuzunun ise yüzde 75'i, sportif performans, taraftar etkileşimi (katılım, TV izleyici sayısı ve dijital etkileşim dahil) ve geçmiş sonuçların bir kombinasyonuna göre tüm katılımcı kulüpler arasında dağıtılırken, kalan yüzde 25'lik kısım ise lisanslı kulüpler arasında eşit olarak paylaşılacak.

EuroLeague ve lisanslı kulüplerin toplam ticari değeri 3,2 milyar avro olarak belirlendi.

NBA Avrupa projesi

EuroLeague CEO'su ve yönetim ekibi, NBA Avrupa projesi olasılığına ilişkin yapılan görüşmeler de dahil olmak üzere, paydaşlarla devam eden etkileşim hakkında bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada, "Yönetim kurulu, Avrupa basketbolunu daha da ileriye taşıyabilecek stratejik ortaklık fırsatlarını araştırmak amacıyla NBA ile açık ve yapıcı bir diyaloğu sürdürme taahhüdünü yineledi. EuroLeague yönetimi, önümüzdeki haftalarda bu konudaki adımlara odaklanacak." ifadeleri kullanıldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.