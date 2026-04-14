13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
1-2
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
2-1
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
2-2
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-2
13 Nisan
M. United-Leeds United
1-2
13 Nisan
Levante-Getafe
1-0
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
1-0
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi yapılan görüşmede Okan Buruk'a 'arkandayız' mesajı verdi.

calendar 14 Nisan 2026 08:38
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Şok edici Kocaelispor beraberliği sonrası Galatasaray'da tüm gözler yönetime çevrilmişti.

Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hedefteki isim olan teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi.

ÖZBEK, GÜVENİNİ DİLE GETİRDİ

Yapılan kritik zirvede Başkan Özbek'in Buruk'a destek verdiği ve ligin kalan bölümü için duyduğu güveni dile getirdiği öğrenildi.

Başkan Özbek'in Gençlerbirliği maçına kadar artık Kemerburgaz'a çok daha sık ziyaretlerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında...

BAŞKAN "OKAN BURUK GİDECEK" İDDİASINDAN RAHATSIZ

Yönetimin ayrıca Okan Buruk'la alakalı son dönemde ortaya atılan "Sezon bitince gönderilecek" iddialarından son derece rahatsız olduğu ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapılacağı belirtildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 9 12 8 34 38 39
8 Rizespor 29 9 9 11 39 40 36
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Gaziantep FK 29 8 10 11 38 49 34
12 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 29 5 7 17 20 43 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
