Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek

Şok edici Kocaelispor beraberliği sonrası Galatasaray'da tüm gözler yönetime çevrilmişti.
Alınan bilgilere göre Başkan Dursun Özbek ve Futbol A.Ş. Başkanvekili Abdullah Kavukcu, hedefteki isim olan teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme gerçekleştirdi.
ÖZBEK, GÜVENİNİ DİLE GETİRDİ
Yapılan kritik zirvede Başkan Özbek'in Buruk'a destek verdiği ve ligin kalan bölümü için duyduğu güveni dile getirdiği öğrenildi.
Başkan Özbek'in Gençlerbirliği maçına kadar artık Kemerburgaz'a çok daha sık ziyaretlerde bulunacağı da gelen bilgiler arasında...
BAŞKAN "OKAN BURUK GİDECEK" İDDİASINDAN RAHATSIZ
Yönetimin ayrıca Okan Buruk'la alakalı son dönemde ortaya atılan "Sezon bitince gönderilecek" iddialarından son derece rahatsız olduğu ve önümüzdeki günlerde bu konuda bir açıklama yapılacağı belirtildi.
