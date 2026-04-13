13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-087'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Sadettin Saran, kadın voleybolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi finalinde VakıfBank maçı öncesi, kulüp başkanı Sadettin Saran tarafından kampta ziyaret edildi.

calendar 13 Nisan 2026 17:26
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Sadettin Saran, kadın voleybolcularla bir araya geldi
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki üçüncü maçında VakıfBank'a konuk olacak Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibi serinin ikinci maçında gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Saran, takıma olan inancını dile getirdi ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe Medicana'ya başarılar diledi.

Ziyarette genel sekreter Orhan Demirel de hazır bulundu.

Başkan Saran ayrıca ziyaret sonunda otelde kamp yapan çocukların da fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

Vodafone Sultanlar Ligi final etabındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
