13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
0-031'
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
0-131'
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
1-131'
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-031'
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

CANLI: VakıfBank - Fenerbahçe Medicana

Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında karşılaşıyor.

calendar 13 Nisan 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 20:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin üçüncü maçında karşı karşıya geliyor.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan mücadele saat 19.00'da başladı ve karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

VAKIFBANK: 0

FENERBAHÇE MEDİCANA: 0

(4.SET)

1.SET: VAKIFBANK 19 - 25 FENERBAHÇE MEDİCANA
2.SET: VAKIFBANK 25 - 19 FENERBAHÇE MEDİCANA


3.SET: VAKIFBANK 25 - 18 FENERBAHÇE MEDİCANA

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 8 13 8 32 37 37
8 Gaziantep FK 29 9 10 10 38 47 37
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 29 8 9 12 37 40 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 29 5 8 16 19 41 23
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
