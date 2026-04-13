13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
0-031'
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
0-131'
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-3
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
2-0
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
1-131'
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
1-031'
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

CANLI: Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşılaşıyor.

calendar 13 Nisan 2026 18:57 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 20:30
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayımlanıyor.

ANADOLU EFES: 56

FENERBAHÇE BEKO: 69

(4.ÇEYREK)

1.ÇEYREK: ANADOLU EFES 20 - 25 FENERBAHÇE BEKO
DEVRE ARASI: ANADOLU EFES 40 - 46 FENERBAHÇE BEKO
3.ÇEYREK: ANADOLU EFES 56 - 69 FENERBAHÇE BEKO

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 29 8 13 8 32 37 37
8 Gaziantep FK 29 9 10 10 38 47 37
9 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
10 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 29 8 9 12 37 40 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Eyüpspor 29 5 8 16 19 41 23
17 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
