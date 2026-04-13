13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-252'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-014'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Mardin'de amatör maçtaki kavgada futbolcunun elmacık kemiği kırıldı

Mardin Süper Amatör Lig'de oynanan Derikspor ile Kızıltepe 47 Spor müsabakasında çıkan kavgada, futbolcu Yusuf Çiftçi'nin elmacık kemiği kırıldı. O anlar kameraya yansıdı.

calendar 13 Nisan 2026 16:03 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2026 16:07
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Mardin Süper Amatör Lig'de dün, Kızıltepe İlçe Stadı'nda Kızıltepe 47 Spor ile Derik Spor karşı karşıya geldi.

Mücadele, 46'ncı dakikada Deriksporlu Cihan Aydın'ın golüyle 0-1 skorla devam ederken, 75'inci dakikada hakem İbrahim Aksoy, Derikspor lehine penaltı verdi. Beşir Dağlık, penaltı atışını gole çevirirken arından sahada tansiyon yükseldi.

Kızıltepe 47 Spor oyuncusu Sedat Korul, gol sevinci yaşayan Derikspor futbolcusu Yusuf Çiftçi'nin önce dizine, yere düştükten sonra da başına tekme ile vurdu. O anlar ise kameraya yansıdı. Korul kırmızı kart ile oyun dışı kalırken, hastaneye kaldırılan Çiftçi'nin elmacık kemiğinin kırıldığı belirtildi. Olayla ilgili hakem ve gözlemci raporlarının ardından, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından disiplin süreci başlatılacağı belirtildi.

Karşılaşma, Derikspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
