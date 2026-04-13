13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-149'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-012'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Curry'den Warriors sezonuna esprili yaklaşım: "Yine mi 10. olduk?"

Yıldız oyuncu Stephen Curry, Golden State Warriors'ın hayal kırıklığı yaratan sezonunu esprili bir dille değerlendirdi.

calendar 13 Nisan 2026 15:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Batı Konferansı'nı 37 galibiyet – 45 mağlubiyetle 10. sırada tamamlayan Warriors, playofflara kalabilmek için play-in turnuvasında üst üste iki deplasman galibiyeti almak zorunda.

Warriors, Intuit Dome'da Los Angeles Clippers'ı mağlup etmesi ve ardından Phoenix Suns – Portland Trail Blazers eşleşmesinin kaybedeni karşısında kazanması halinde ilk turda Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.

Clippers'a deplasmanda 115-110 kaybettikleri maçın ardından konuşan Curry, kariyerinde dördüncü kez play-in oynayacağını ve ikinci kez 10. sıradan turnuvaya katıldıklarını hatırlattı.

"Yani ikinci kez mi 10. sıradayız?" diyen Curry, bu durum doğrulandıktan sonra gülerek şöyle devam etti:

"Sanırım öyle. Ama şu an buna da şükrediyoruz. Çünkü sezonu devam ettirmek için en az bir, umarım iki maç daha oynama şansımız var."

Sezon boyunca yaşanan sakatlıklara da değinen yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bu sezon çok farklı geçti. Aslında kötü oynamadık ama çok fazla sakatlık yaşandı. Bu da odak noktamızı değiştirmemize neden oldu. Transfer döneminde takviyeler yapmaya çalıştık ve sakat oyuncularımızı geri kazanmaya uğraştık."

"Şimdi ise önümde bir maç daha oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor," diyerek sözlerini tamamladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
