Curry'den Warriors sezonuna esprili yaklaşım: 'Yine mi 10. olduk?'

Yıldız oyuncu Stephen Curry, Golden State Warriors'ın hayal kırıklığı yaratan sezonunu esprili bir dille değerlendirdi.



Batı Konferansı'nı 37 galibiyet – 45 mağlubiyetle 10. sırada tamamlayan Warriors, playofflara kalabilmek için play-in turnuvasında üst üste iki deplasman galibiyeti almak zorunda.



Warriors, Intuit Dome'da Los Angeles Clippers'ı mağlup etmesi ve ardından Phoenix Suns – Portland Trail Blazers eşleşmesinin kaybedeni karşısında kazanması halinde ilk turda Oklahoma City Thunder ile karşılaşacak.



Clippers'a deplasmanda 115-110 kaybettikleri maçın ardından konuşan Curry, kariyerinde dördüncü kez play-in oynayacağını ve ikinci kez 10. sıradan turnuvaya katıldıklarını hatırlattı.



"Yani ikinci kez mi 10. sıradayız?" diyen Curry, bu durum doğrulandıktan sonra gülerek şöyle devam etti:



"Sanırım öyle. Ama şu an buna da şükrediyoruz. Çünkü sezonu devam ettirmek için en az bir, umarım iki maç daha oynama şansımız var."



Sezon boyunca yaşanan sakatlıklara da değinen yıldız oyuncu şu ifadeleri kullandı:



"Bu sezon çok farklı geçti. Aslında kötü oynamadık ama çok fazla sakatlık yaşandı. Bu da odak noktamızı değiştirmemize neden oldu. Transfer döneminde takviyeler yapmaya çalıştık ve sakat oyuncularımızı geri kazanmaya uğraştık."



"Şimdi ise önümde bir maç daha oynayacak olmak beni heyecanlandırıyor," diyerek sözlerini tamamladı.



