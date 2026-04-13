13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-251'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-013'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Can Bartu vefatının 7. yılında anıldı

Can Bartu, vefatının 7. yılında Fenerbahçe camiası tarafından Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

13 Nisan 2026 16:13
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe ve Türk sporunun efsane isimlerinden Can Bartu, vefatının 7. yılında kabri başında anıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Karacaahmet Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine, Bartu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Orhan Demirel, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ozan Vural ile eski yöneticiler ve geçmişte sarı-lacivertli formayı giyen bazı futbolcular katıldı.

Anma töreni, merhum Can Bartu için okunan dualarla son buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
