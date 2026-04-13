13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
1-252'
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
1-014'
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

İzmir Çoruhlu FK finale çıkacak

İzmir Çoruhlu FK, Uşakspor'u 3-1 yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşırken, Altay, Afyonspor ve Ayvalıkgücü Belediyespor ile oynanacak son maçların ardından bu üç takımdan ikisinin küme düşeceği kritik bir son hafta oluştu.

13 Nisan 2026 15:48
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Uşakspor'u geriden gelerek Yasin Öztekin'in 2, Mehmet Bavver'in 1 golüyle 3-1 mağlup eden İzmir Çoruhlu FK kurtuluş umutlarını son haftaya taşıdı.

Bu maçı kazanamaması halinde düşmesi kesinleşecek İzmir ekibi pes etmedi. Nazillispor ve Bornova 1877'nin düştüğü grupta son haftaya kurtuluş potasındaki Altay 25, Çoruhlu FK 23, Afyonspor 22 puanla girdi.

Son hafta oynanacak Altay-Afyonspor, Ayvalıkgücü Belediyespor-Çoruhlu FK maçları 3 takımın kaderini belirleyecek. 3 takımından 2'si son hafta amatöre düşecek. Çoruhlu FK son maçta cumartesi günü Ayvalık deplasmanında kazanır, Altay mağlup olursa kurtulacak. Galibiyetten başka hiçbir sonuç İzmir ekibine yetmeyecek. Altay ile Afyon berabere bile kalsa Çoruhlu FK küme düşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
