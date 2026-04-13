İzmir Çoruhlu FK finale çıkacak

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde Uşakspor'u geriden gelerek Yasin Öztekin'in 2, Mehmet Bavver'in 1 golüyle 3-1 mağlup eden İzmir Çoruhlu FK kurtuluş umutlarını son haftaya taşıdı.



Bu maçı kazanamaması halinde düşmesi kesinleşecek İzmir ekibi pes etmedi. Nazillispor ve Bornova 1877'nin düştüğü grupta son haftaya kurtuluş potasındaki Altay 25, Çoruhlu FK 23, Afyonspor 22 puanla girdi.



Son hafta oynanacak Altay-Afyonspor, Ayvalıkgücü Belediyespor-Çoruhlu FK maçları 3 takımın kaderini belirleyecek. 3 takımından 2'si son hafta amatöre düşecek. Çoruhlu FK son maçta cumartesi günü Ayvalık deplasmanında kazanır, Altay mağlup olursa kurtulacak. Galibiyetten başka hiçbir sonuç İzmir ekibine yetmeyecek. Altay ile Afyon berabere bile kalsa Çoruhlu FK küme düşecek.



