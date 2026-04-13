13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Karşıyaka'dan gövde gösterisi

Karşıyaka, ligde üst üste farklı galibiyetlerle formunu zirveye çıkarıp Play-Off öncesi rakiplerine gözdağı verirken golcüsü Ömer Faruk Sezgin performansıyla öne çıktı.

calendar 13 Nisan 2026 14:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst üste üçüncü kez Play-Off oynamayı haftalar önceden garantileyen Karşıyaka, finallere gün sayarken aldığı farklı galibiyetlerle rakiplerine gözdağı veriyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan normal sezonun son iç saha maçında Söke 1970 SK'yı 5-0 yenen Kaf-Kaf, kazandığı son 3 maçta rakiplerine 5'er gol atıp hiç gol yemedi. Grupta son 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlikle yenilgisiz olan yeşil-kırmızılı ekip, art arda Denizli İdmanyurdu, Bornova 1877 ve Söke 1970 SK'yı 5-0 yenmeyi başardı. Bu periyotta küme düşen Nazillispor'u da deplasmanda 10-0 yenen Karşıyaka, Play-Off öncesi gövde gösterisi yaptı.

Eskişehirspor'la arasındaki puan farkını 2'ye indirerek normal sezonun son haftasına ikincilik şansını koruyarak giren 66 puanlı Karşıyaka, son maçta Tire 2021 FK'ya konuk olacak. Eskişehir ise evinde Alanya 1221 FK'yı ağırlayacak. İzmir temsilcisinin Play-Off'ta grup ikinciliğini elde edip finallerin ikinci turunda saha avantajını ele geçirebilmesi için galip gelmesi ve Eskişehirspor'un evinde yenilmesi gerekiyor. Karşıyaka, grupta Play-Off'un ilk turunda Ayvalıkgücü Belediyespor veya Balıkesirspor'la eşleşecek. Yeşil-kırmızılı ekip ilk maça 24 Nisan'da deplasmanda, rövanş maçına ise 28 Nisan'da evinde çıkacak.

ÖMER FARUK REKOR KIRDI

Karşıyaka'nın yıldız santrforu Ömer Faruk Sezgin, hak mahrumiyeti cezasının kaldırılmasıyla sezonun ikinci yarısında sahalara döndükten sonra üçüncü kez hat-trick yaparak son yılların en skorer isimlerinden biri oldu. İlk yarı boyunca cezası nedeniyle oynayamayan, ikinci yarının ikinci haftasında forma giymeye başlayan 26 yaşındaki golcü, Nazillispor ve Denizli İdmanyurdu'ndan sonra Söke'ye de 3 gol birden attı. Karşıyaka formasıyla ikinci yarıda 13 maçta 16 gole ulaşan, son 8 maçın 7'sini boş geçmeyen Ömer Faruk, takımda rekora imza attı. Karşıyaka formasıyla son olarak 2016-2017 sezonunda Can Erdem sezon boyunca 17 gol atmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
