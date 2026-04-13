Galatasaray'da sağ bek eleştirisi!

Galatasaray'da sağ bekte yaşanan değişim eleştirilerin hedefi oldu.
Sezona sağ bek Wilfried Singo ile başlayan Galatasaray, Fildişili futbolcunun sakatlıkları sonrası Roland Sallai'yi bu bölgeye devşirdi. Okan Buruk, Macar futbolcudan bu bölgede verim almayı başardı.
SACHA BOEY TRANSFERİ
Galatasaray, Singo'nun sakatlıklarının da etkisiyle ara transfer döneminde Bayern Münih'ten Sacha Boey'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.
Okan Buruk, Sacha Boey transferi ve Singo'nun geri dönüşüyle birlikte bu bölgede 3 oyuncuya da şans verdi.
SALLAI ÖNE GEÇTİ
Sarı-kırmızılı teknik adam, son haftalarda ise ön bölgedeki eksiklikler nedeniyle Sallai'yi kanatlarda kullandı. Sallai'nin buradaki performansı ise yetersiz bulundu.
SAĞ BEK ELEŞTİRİSİ
Okan Buruk, Sallai'yi ön hatta kullanmasıyla sağ bekte Boey ve Singo'ya şans verdi. Özellikle Singo'nun sezon içerisinde dalgalı performansı ve Sallai ile işleyen sistemin değişmesi, Okan Buruk'un bu bölgede yaptığı değişikliklerin de eleştirilmesine neden oldu.
Okan Buruk'un son oynanan ve 1-1'lik beraberlik sonrası puan kaybedilen Kocaelispor maçında da skorun 1-0 avantajlarına olduğu 67. dakikada Sacha Boey yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürmesi, gereksiz ve hatalı bir değişiklik olarak değerlendirildi.
