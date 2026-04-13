13 Nisan
Eyüpspor-Samsunspor
20:00
13 Nisan
Rizespor-Gaziantep FK
20:00
13 Nisan
Sivasspor-İstanbulspor
16:00
13 Nisan
Erzurumspor-Boluspor
17:00
13 Nisan
Amed Sportif-Ümraniye
20:00
13 Nisan
Sakaryaspor-Esenler Erokspor
20:00
13 Nisan
M. United-Leeds United
22:00
13 Nisan
Levante-Getafe
22:00
13 Nisan
Fiorentina-Lazio
21:45
18 Nisan
Thun-Basel
21:30

Galatasaray'da sağ bek eleştirisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un sağ bekteki rotasyonu eleştirileri de beraberinde getirdi.

calendar 13 Nisan 2026 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da sağ bekte yaşanan değişim eleştirilerin hedefi oldu.

Sezona sağ bek Wilfried Singo ile başlayan Galatasaray, Fildişili futbolcunun sakatlıkları sonrası Roland Sallai'yi bu bölgeye devşirdi. Okan Buruk, Macar futbolcudan bu bölgede verim almayı başardı.

SACHA BOEY TRANSFERİ

Galatasaray, Singo'nun sakatlıklarının da etkisiyle ara transfer döneminde Bayern Münih'ten Sacha Boey'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Okan Buruk, Sacha Boey transferi ve Singo'nun geri dönüşüyle birlikte bu bölgede 3 oyuncuya da şans verdi.

SALLAI ÖNE GEÇTİ

Sarı-kırmızılı teknik adam, son haftalarda ise ön bölgedeki eksiklikler nedeniyle Sallai'yi kanatlarda kullandı. Sallai'nin buradaki performansı ise yetersiz bulundu.

SAĞ BEK ELEŞTİRİSİ

Okan Buruk, Sallai'yi ön hatta kullanmasıyla sağ bekte Boey ve Singo'ya şans verdi. Özellikle Singo'nun sezon içerisinde dalgalı performansı ve Sallai ile işleyen sistemin değişmesi, Okan Buruk'un bu bölgede yaptığı değişikliklerin de eleştirilmesine neden oldu.

Okan Buruk'un son oynanan ve 1-1'lik beraberlik sonrası puan kaybedilen Kocaelispor maçında da skorun 1-0 avantajlarına olduğu 67. dakikada Sacha Boey yerine Wilfried Singo'yu sahaya sürmesi, gereksiz ve hatalı bir değişiklik olarak değerlendirildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 29 21 5 3 67 22 68
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 29 12 11 6 36 26 47
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 29 9 8 12 24 33 35
9 Konyaspor 29 8 10 11 36 41 34
10 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
11 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
12 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 29 6 10 13 28 41 28
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 29 5 5 19 26 51 20
