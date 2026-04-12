Real Betis galibiyet hasretine son veremedi!

İspanya Laliga'nın 31. haftasında Osasuna, evinde Real Betis'i konuk edecek.
Estadio El Sadar Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 beraberlike sona erdi.
Real Betis'in golünü 7. dakikada Ez Abde kaydederken, Osasuna 40. dakikada Ante Budimir'in penaltı golüyle eşitliği sağladı.
Real Betis'in galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, bu sonuçla Osasuna 39 puanla 9. sıraya, Real Betis ise 46 puanla 5. sıraya yerleşti.
Gelecek hafta Osasuna deplasmanda Athletic Bilbao ile, Real Betis ise deplasmanda Girona FC ile karşılaşacak.
