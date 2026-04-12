12 Nisan
Galatasaray-Kocaelispor
20:00
12 Nisan
Konyaspor-Karagümrük
0-011'
12 Nisan
FCV Dender EH-Zulte Waregem
20:15
12 Nisan
PEC Zwolle-Excelsior
15:30
12 Nisan
Alkmaar-SC Heerenveen
17:45
12 Nisan
Bochum-E.Braunschweig
0-012'
12 Nisan
Elversberg-Schalke 04
1-012'
12 Nisan
Paderborn-Magdeburg
0-012'
12 Nisan
KV Mechelen-Union St.Gilloise
0-08'
12 Nisan
Genk-OH Leuven
17:00
12 Nisan
Anderlecht-Gent
19:30
12 Nisan
Austria Wien-Rapid Wien
18:00
12 Nisan
Sturm Graz-Hartberg
15:30
12 Nisan
Fortuna Sittard-NAC Breda
1-064'
12 Nisan
Alverca-Casa Pia
17:30
12 Nisan
Braga-Arouca
20:00
12 Nisan
Benfica-Nacional
20:00
12 Nisan
Estoril-FC Porto
22:30
11 Nisan
Kazan-Torpedo Moscow
0-0IPT
12 Nisan
CSKA Moskova-PFC Sochi
0-141'
12 Nisan
FC Rostov-S. Moskova
16:30
12 Nisan
Lokomotiv Moscow-Dynamo Makhachkala
16:30
12 Nisan
NEC Nijmegen-Feyenoord
15:30
12 Nisan
Lyon-Lorient
21:45
12 Nisan
Göztepe-Kasımpaşa
17:00
12 Nisan
Sunderland-Tottenham
16:00
12 Nisan
Vanspor FK-Manisa FK
0-045'
12 Nisan
A.Demirspor-Iğdır FK
16:00
12 Nisan
Keçiörengücü-Serik Belediyespor
19:00
12 Nisan
FC Köln-Werder Bremen
16:30
12 Nisan
VfB Stuttgart-Hamburger SV
18:30
12 Nisan
Mainz 05-Freiburg
20:30
12 Nisan
C.Palace-Newcastle
16:00
12 Nisan
N. Forest-Aston Villa
16:00
12 Nisan
Chelsea-M.City
18:30
12 Nisan
Toulouse-Lille
18:15
12 Nisan
Osasuna-Real Betis
15:00
12 Nisan
Mallorca-Rayo Vallecano
17:15
12 Nisan
Celta Vigo-Real Oviedo
19:30
12 Nisan
Athletic Bilbao-Villarreal
22:00
12 Nisan
Genoa-Sassuolo
1-053'
12 Nisan
Parma -SSC Napoli
16:00
12 Nisan
Bologna-Lecce
19:00
12 Nisan
Como-Inter
21:45
12 Nisan
Nice-Le Havre
18:15
12 Nisan
Zenit St. Petersburg-FC Krasnodar
19:30

Karşıyaka'dan potada hayati zafer

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattındaki kritik maçta Onvo Büyükçekmece'yi 96-87 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı ve son 4 hafta öncesi ligde kalma mücadelesini sürdürdü.

12 Nisan 2026 14:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka, evinde Onvo Büyükçekmece'yi mağlup ederek moral kazandı.

Basketbol Süper Ligi'nde Karşıyaka, kaybedenin psikolojik olarak havlu atacağı düşme hattındaki iki takım arasında oynanan maçta Onvo Büyükçekmece'yi 96-87 yenip hayati bir galibiyet aldı, son 4 hafta öncesi yarışı bırakmadı.

Ligde hiç küme düşmeden aralıksız 52'nci yılında en zorlu sezonunu geçiren Kaf-Kaf taraftarının müthiş desteğiyle yarışa tutundu. Antrenör Ahmet Kandemir göreve geldikten sonra iç sahada üst üste 2 galibiyet alan Karşıyaka, tamam ya da devam maçında hata yapmadı.

BÜYÜKÇEKMECE BÜYÜK ORANDA DÜŞÜYOR

Bitime 4 maç kala 6 galibiyete ulaşan İzmir temsilcisi kurtuluş umutlarını artırırken alt sıralardaki rakiplerinin alacağı skorları beklemeye başladı. 4 galibiyetle son sırada kalan Büyükçekmece ise büyük oranda havlu attı.

Karşıyaka kurtuluş yolunda son maçlarını Bahçeşehir Koleji (D), Erokspor, Tofaş (D) ve en yakın rakiplerinden Bursaspor'la oynayacak. Kalan haftalarda Bursaspor ve Büyükçekmece de birbirleriyle karşılaşacak.

18 yıl sonra döndüğü Karşıyaka'da kurtuluş ateşini yakan antrenör Ahmet Kandemir, "İki takım için de telafisi mümkün olmayan bir maçtı. İki takım üzerinde de baskı vardı. Karşıyaka'nın, bu takımın, camianın basketbol kültürü bulunduğu yeri hak etmiyor. Biz buradan çıkacağız. Biz buradan çıkarken de tek başımıza çıkamayacağız; taraftarımızın desteğiyle, oyuncuların azmiyle birlikte çıkacağız. Bundan sonraki Erokspor maçında bu salonu bundan daha fazla kalabalık hale getirebilirsek Karşıyaka ligde kalacaktır" açıklamasını yaptı.

FİNAL GİBİ MAÇ

Süper Lig'de sonuncusu 2015'te 2 şampiyonluk, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Türkiye Kupası zaferleri yaşayan, EuroLeague'de Barcelona, Panathinaikos gibi devleri İzmir'de ağırlayan Karşıyaka'da düşme-kalma savaşında dün final maçı gibi atmosfer vardı. Karşıyaka taraftarları, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nu final maçı gibi doldururken takımlarına büyük itici güç oldu. Yeşil-kırmızılılar, özlenen meşhur basketbol tribünü atmosferinde galibiyeti taraftarla birlikte kutladı. Karşıyaka'da Sokolowski ve Young 21'er sayıyla hayati galibiyetin mimarları oldu.

PROTOKOL KARIŞTI

Karşıyaka-Büyükçekmece maçında bitime 4 dakikada kala protokol tribününde yaşanan kavga gündemin baş sırasına oturdu. Maçın son periyodunda daha önce de sık sık bozulan salonun skorbordu arıza yaparken Büyükçekmeceli yöneticilerin duruma, masa hakemlerine ve yönetimleri nedeniyle hakemlere tepki gösterdiği öğrenildi.

Basketbol maçlarını parke kenarında izleyen Karşıyaka Başkanı Aygün Cicibaş, protokolden rakip bir yöneticinin kendisine de hareket yapması üzerine protokole çıkıp üzerine yürüdü. Cicibaş, ayağa kalkıp kendisine aynı şekilde karşılık veren Büyükçekmeceli yöneticiye tokat savurdu. İki taraf birbirlerine vurmaya çalışırken araya giren protokoldeki diğer kişiler kavgayı ayırdı. Maç bu nedenle dururken hakemler salonda iki kez anons yaptırdı. Karşıyaka'nın protokoldeki kavga nedeniyle Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'na sevkedileceği öğrenildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
