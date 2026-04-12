Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, tam isabet oldu!

Hyeon-Gyu Oh, performansıyla Beşiktaş taraftarının takdirini kazandı.
Siyah-beyazlıların ara transfer döneminde 14 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, 9 maçta 6 gol ve 2 asistlik performansıyla kısa sürede kendini kabul ettirmeyi başardı.
Yönetim ve teknik heyet, Güney Koreli futbolcuya yaptıkları yatırımın karşılıksız olmadığını görmenin mutluluğunu yaşıyor. Siyah-beyazlılar, 2029'a kadar sözleşmesi olan Oh'a Beşiktaş forması giydirmekten dolayı son derece memnun.
