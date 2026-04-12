Beşiktaş'ta Orkun Kökçü varsa sorun yok!

Özellikle sezonun ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Orkun Kökçü, 8 gol ve 9 asistle Beşiktaş'ın en skorer ismi konumunda
Beşiktaş, Antalya engelini 4-2'lik skorla aşarak Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sararken kaptan Orkun Kökçü de başarılı performansına devam etti. 1 gol ve 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon özellikle ikinci yarıda tabelaya katkı anlamında da büyük çıkış sergiledi.
BEŞİKTAŞ'IN EN İYİSİ
12 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında skora direkt etki eden oyuncu, toplamda 8 gol ve 9 asistle bu anlamda Beşiktaş'ın en iyi ismi konumunda. Orkun'un 2025-26 sezonunda skor katkısı sağladığı 13 maçta siyah-beyazlılar kaybetmedi. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Ligin ikinci devresinde oynadığı 11 maçın 9'unda gol ya da asist katkısı veren yıldız, formuyla adeta parmak ısırtıyor.
Beşiktaş, Antalya engelini 4-2'lik skorla aşarak Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sararken kaptan Orkun Kökçü de başarılı performansına devam etti. 1 gol ve 1 asistle oynayan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon özellikle ikinci yarıda tabelaya katkı anlamında da büyük çıkış sergiledi.
BEŞİKTAŞ'IN EN İYİSİ
12 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında skora direkt etki eden oyuncu, toplamda 8 gol ve 9 asistle bu anlamda Beşiktaş'ın en iyi ismi konumunda. Orkun'un 2025-26 sezonunda skor katkısı sağladığı 13 maçta siyah-beyazlılar kaybetmedi. Siyah-beyazlı ekip, bu müsabakalarda 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.
Ligin ikinci devresinde oynadığı 11 maçın 9'unda gol ya da asist katkısı veren yıldız, formuyla adeta parmak ısırtıyor.