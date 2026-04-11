Kayseri'de Ederson'a yabancı madde!

Süper Lig'de Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısının uzatma dakikalarında oyun durdu.
Fenerbahçe, Kante'nin golüyle 45+1. dakikada Kayserispor karşısında 1-0 öne geçti.
Fenerbahçe'nin golünün ardından Kayserispor tribünlerinden sahaya yabancı madde atıldı. Atılan yabancı maddelerden biri Fenerbahçe'den kaleci Ederson'a isabet etti.
Ederson'un tedavisi nedeniyle oyun yaklaşık 4 dakika durdu. Brezilyalı kaleci, alnına yapılan bandajın ardından oyuna devam etti.
