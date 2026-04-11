Tamı tamına 6 gol var kazanan yok!

İspanya La Liga'nın 31. haftasında Real Sociedad ile Deportivo Alaves kozlarını paylaştı.
Real Arena'da oynanan müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
Sociedad'ın gollerini; 14. dakikada Sucic, 27. dakikada Sivera(KK) ve 60. dakikada Oskarsson kaydetti.
Alaves'in golleri ise;3. dakikada Caleta Car(KK), 24. dakikada Ibrahime Diabate ve 90+7 Boye'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Sociedad puanını 42'ye, Alaves ise 33'e yükseltti.
GELECEK MAÇLARI
Sociedad gelecek hafta sahasında Getafe'yi ağırlayacak. Alaves ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.
