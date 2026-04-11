Konyaspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.
Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Konyasporlu oyunculardan Adil Demirbağ, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu ve Bahadır Güngördü, polis üniforması giydi.
Futbolcular, Konya Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev alarak polislerin zorlu mesai şartlarını deneyimledi; trafik denetiminden asayiş devriyesine kadar farklı noktalarda görev yapan polislere eşlik etti.
Polis Haftası nedeniyle stadyumdaki soyunma odasında askılardaki çevik kuvvet ve trafik polisi üniformasını giyen Kramer'in, "tam teçhizatlı" şekilde tünelden geçerek görev aracına ilerlediği görüntüler paylaşımda yer aldı.
- Adil Demirbağ'dan "kaptanlık" denetimi
Trafik polisi üniformasıyla uygulama noktasına geçen takım kaptanı Adil Demirbağ da durdurduğu araçlardaki vatandaşlara kendini, "Ben Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, bu hafta polislerimizin haftası, biz de onlara eşlik ediyoruz." diyerek tanıttı.
Sürücülerin bu karşılama karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı.
- Bahadır Güngördü'ye "penaltı" teşekkürü
Motosikletli polis ekibine dahil olan kaleci Bahadır Güngördü ise durdurduğu bir sürücüyle futbol sohbeti gerçekleştirdi.
Konyaspor taraftarı olan sürücü, Bahadır'a, "Geçen hafta penaltıyı da kurtardın, tebrik ederim. Üniforma da çok yakışmış." diyerek başarı dileklerini iletti.
Polis üniformasıyla Melih İbrahimoğlu ve Berkan Kutlu, mahalle arasında top oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Futbolcular, miniklere hem polis sevgisini aşıladı hem de keyifli vakit geçirdi.
Video klip, "Çocuklarımız sporun birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu doyasıya yaşasın diye biz 181 yıldır biriz. 6390 merkez. Çocuklarımız için görev başındayız. Huzur ve güvenimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis Haftası kutlu olsun." ifadeleriyle son buldu.
Konyasporlu futbolculardan "Polis Haftası" sürprizi
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması!
-
9
Fenerbahçe'den golcü transferi açıklaması!
-
8
Trabzonspor'a yeni Oulai: Rafael Coutinho
-
7
Alanyaspor - Trabzonspor: 11'ler
-
6
Galatasaray'ın İlkay Gündoğan planı belli oldu
-
5
Okan Buruk'tan Gabriel Sara için flaş karar
-
4
Victor Osimhen'i Fenerbahçe derbisine yetiştirecek formül bulundu!
-
3
Real ve Bayern'e kötü haber: Nico Schlotterbeck imzayı attı
-
2
Luciano Spalletti'den Galatasaray maçı itirafı!
-
1
Kayserispor - Fenerbahçe: 11'ler
- 19:12 Galatasaray'dan Trabzonspor maçı sonrası paylaşım!
- 19:06 Brighton'dan Premier Lig'de seri!
- 18:58 Fenerbahçe, VakıfBank karşısında seriyi eşitledi!
- 18:57 Kayserispor - Fenerbahçe: 11'ler
- 18:52 Trabzonspor'a eski dost yarası
- 18:34 Trabzonspor'a kötü haber: Folcarelli
- 18:28 Leipzig tek golle yerini korudu!
- 18:27 Can Uzun 5 dakika oynadı; Frankfurt bu kez kazandı
- 18:23 Leverkusen, Dortmund'un serisine son verdi!
- 18:13 Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
- 18:07 Torino evinde Verona'yı affetmedi
- 18:02 Volkan Demirel'in ikinci döneminde yüzü gülmüyor!
- 18:00 Robert Lewandowski'nin geleceği belirsiz!
- 17:49 Karl-Heinz Rummenigge'den Manuel Neuer'e övgü!
- 17:37 Nuri Şahin: "Sonuna kadar zorlayacağız"
- 17:33 Konyasporlu futbolculardan "Polis Haftası" sürprizi
- 17:32 Volkan Demirel: "Tüm sorumluluk bende"
- 17:19 Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu: Can Bartu
- 17:18 Carlo Ancelotti'den Neymar açıklaması!
- 17:14 Fonseca: "Endrick'in performansından memnun değilim"
- 17:11 "Boğaz'ın incisi" Beşiktaş Park, 10. yılını kutluyor
- 17:11 Tamı tamına 6 gol var kazanan yok!
- 17:03 Hakan Çalhanoğlu: "Önemli kupalar kazanmak istiyorum"
- 16:52 Modric'in Milan kararı 3 şarta bağlı
- 16:40 Serdal Adalı'dan transfer açıklaması: "Şimdiden görüşüyoruz!"
- 16:35 Arsenal'den şampiyonluk yolunda kritik kayıp!
- 16:25 RAMS Başakşehir, üç puanı hatırladı!
- 16:23 Egeliler 3'üncü Lig'de kader sınavlarında
- 16:18 Karşıyaka prestij sınavında
- 16:15 Safkanlar 100. Gazi'ye koşuyor, hipodromlarda yeni yezon başlıyor
- 16:15 Safkanlar 100. Gazi'ye koşuyor, hipodromlarda yeni yezon başlıyor
- 16:12 Milli kick boksçular Tayland'da 7 madalya kazandı
- 16:11 Ankaragücü'nden taraftara çağrı!
- 16:08 Hentbol'da Süper Toto, Giresunspor'u mağlup etti
- 16:02 Alanyaspor - Trabzonspor: 11'ler
- 15:57 Andrew Robertson'ın yeni takımı belli oldu!
- 15:37 Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi biletini kaptı
- 15:25 Basketbol Süper Ligi'nde Erokspor, Mersin engelini aştı
- 15:24 Sarıyer'den taraftarı önünde net galibiyet
- 15:23 Hırsızlık şoku yaşamış, parasını çaldırmıştı! Skriniar'ın ifadesi ortaya çıktı
- 15:20 Türkiye Jokey Kulübü, ilkbahar-yaz sezonu yarış takvimini duyurdu
- 15:02 Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'da ikinci "Dalya"ya hazırlanıyor
- 14:49 Galatasaray'da Okan Buruk'tan özel motivasyon seansı!
- 14:45 Portekiz'den flaş Rafa Silva açıklaması: "Beşiktaş kurtuldu"
- 14:32 Beşiktaş'tan orta sahaya wonderkid hamlesi: Jens Hjerto-Dahl!
- 14:28 Aras Kargo Play-Off'ta rövanşa çıkıyor
- 14:25 Galatasaray, Catamo için harekete geçti!
- 14:24 Karşıyaka Stadı'nda yol haritası çizildi
- 14:22 Beşiktaş'a bedava transfer: Salih Özcan
- 14:19 Altınordu kritik derbide Bucaspor'la oynuyor
- 14:14 Manisa FK'nın rakibi Van Spor
- 14:05 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezon Kocaeli'de start aldı
- 14:05 Domenico Tedesco: "Galatasaray puan kaybedecek!"
- 14:02 Altay Dili Tekvando Birliği kuruldu
- 13:59 Erzurumspor sevdası tribünde babadan oğula miras kaldı
- 13:45 Thomas Reis'ten Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
- 13:26 Galatasaray, tek eksikle Kocaeli'yi ağırlayacak
- 13:19 Galatasaray'dan hem sahada hem kasada zafer
- 13:17 Serdal Adalı'dan Gedson Fernandes açıklaması!
- 13:10 NBA'de rekor gecesi! İşte gecenin sonuçları
Brighton'dan Premier Lig'de seri!
Leipzig tek golle yerini korudu!
Can Uzun 5 dakika oynadı; Frankfurt bu kez kazandı
Leverkusen, Dortmund'un serisine son verdi!
Torino evinde Verona'yı affetmedi
Robert Lewandowski'nin geleceği belirsiz!
Karl-Heinz Rummenigge'den Manuel Neuer'e övgü!
Fonseca: "Endrick'in performansından memnun değilim"
Hakan Çalhanoğlu: "Önemli kupalar kazanmak istiyorum"
Modric'in Milan kararı 3 şarta bağlı
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|28
|21
|4
|3
|66
|21
|67
|2
|Trabzonspor
|29
|19
|7
|3
|56
|31
|64
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|9
|1
|62
|28
|63
|4
|Beşiktaş
|29
|16
|7
|6
|53
|34
|55
|5
|Başakşehir
|29
|13
|8
|8
|47
|30
|47
|6
|Göztepe
|28
|12
|10
|6
|33
|23
|46
|7
|Samsunspor
|28
|8
|12
|8
|32
|37
|36
|8
|Kocaelispor
|28
|9
|7
|12
|23
|32
|34
|9
|Gaziantep FK
|28
|8
|10
|10
|37
|47
|34
|10
|Alanyaspor
|29
|6
|15
|8
|35
|34
|33
|11
|Rizespor
|28
|8
|9
|11
|37
|39
|33
|12
|Konyaspor
|28
|7
|10
|11
|33
|41
|31
|13
|Antalyaspor
|29
|7
|7
|15
|30
|47
|28
|14
|Kasımpaşa
|28
|6
|9
|13
|25
|38
|27
|15
|Gençlerbirliği
|29
|6
|7
|16
|28
|42
|25
|16
|Kayserispor
|28
|4
|11
|13
|21
|50
|23
|17
|Eyüpspor
|28
|5
|7
|16
|19
|41
|22
|18
|Karagümrük
|28
|5
|5
|18
|26
|48
|20