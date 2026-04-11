11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
20:00
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
19:15
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
19:45
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
21:00
11 Nisan
Heracles-Ajax
22:00
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
21:30
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
21:45
11 Nisan
Rennes-Angers
22:05
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
3-180'
11 Nisan
Auxerre-Nantes
20:00
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-08'
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
19:30
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
21:45
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
19:30
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
19:30
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
22:00
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-011'
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Konyasporlu futbolculardan "Polis Haftası" sürprizi

Konyaspor Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

11 Nisan 2026 17:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor Kulübü, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında etkinlik düzenledi.

Kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, Konyasporlu oyunculardan Adil Demirbağ, Kramer, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu ve Bahadır Güngördü, polis üniforması giydi.

Futbolcular, Konya Emniyet Müdürlüğünün farklı şubelerinde görev alarak polislerin zorlu mesai şartlarını deneyimledi; trafik denetiminden asayiş devriyesine kadar farklı noktalarda görev yapan polislere eşlik etti.

Polis Haftası nedeniyle stadyumdaki soyunma odasında askılardaki çevik kuvvet ve trafik polisi üniformasını giyen Kramer'in, "tam teçhizatlı" şekilde tünelden geçerek görev aracına ilerlediği görüntüler paylaşımda yer aldı.

- Adil Demirbağ'dan "kaptanlık" denetimi

Trafik polisi üniformasıyla uygulama noktasına geçen takım kaptanı Adil Demirbağ da durdurduğu araçlardaki vatandaşlara kendini, "Ben Konyaspor kaptanı Adil Demirbağ, bu hafta polislerimizin haftası, biz de onlara eşlik ediyoruz." diyerek tanıttı.



Sürücülerin bu karşılama karşısındaki şaşkınlığı görüntülere yansıdı.

- Bahadır Güngördü'ye "penaltı" teşekkürü

Motosikletli polis ekibine dahil olan kaleci Bahadır Güngördü ise durdurduğu bir sürücüyle futbol sohbeti gerçekleştirdi.

Konyaspor taraftarı olan sürücü, Bahadır'a, "Geçen hafta penaltıyı da kurtardın, tebrik ederim. Üniforma da çok yakışmış." diyerek başarı dileklerini iletti.

Polis üniformasıyla Melih İbrahimoğlu ve Berkan Kutlu, mahalle arasında top oynayan çocukların oyununa dahil oldu. Futbolcular, miniklere hem polis sevgisini aşıladı hem de keyifli vakit geçirdi.



Video klip, "Çocuklarımız sporun birleştirici gücünü ve dostluk ruhunu doyasıya yaşasın diye biz 181 yıldır biriz. 6390 merkez. Çocuklarımız için görev başındayız. Huzur ve güvenimizin teminatı Türk Polis Teşkilatı'mızın 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Polis Haftası kutlu olsun." ifadeleriyle son buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
3 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
