Haber Tarihi: 11 Nisan 2026 17:00 -
Güncelleme Tarihi:
11 Nisan 2026 17:18
Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz
Trendyol Süper Lig'de nefesleri kesen şampiyonluk ve Avrupa kupalarına katılım yarışında haftanın en kritik virajlarından birine giriliyor! Ligin 29. haftasında, Akdeniz temsilcisi Corendon Alanyaspor, sahasında Karadeniz fırtınası Trabzonspor'u konuk ediyor. Üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak ve zirve yarışından kopmamak isteyen Trabzonspor ile evinde taraftarının desteğiyle sürpriz yapmak isteyen Alanyaspor'un bu zorlu randevusu öncesi heyecan zirveye ulaştı. Arama motorlarında sabahtan bu yana en çok aratılan "Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman? Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi yayınlanacak?" sorguları spor gündeminin ilk sırasına yerleşti. İşte milyonları ekran başına kilitleyecek o kritik 90 dakikanın yayın takvimi ve maç öncesi son dakika detayları…
Zorlu deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Karadeniz devi ile evinde geçit vermek istemeyen Akdeniz ekibinin bu yüksek gerilimli kapışması için geri sayım sona erdi. Peki, yeşil sahada kıran kırana geçecek o maç saat kaçta başlıyor?
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? (11 NİSAN 2026)Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan dev Corendon Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesi, BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi) oynanacaktır! Alanya Oba Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 17.00'de çalacak.
ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA
ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?Süper Lig'in resmi yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş, bu önemli maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Alanyaspor - Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.Dijital İzleme: Maçı dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD TV uygulamaları üzerinden (üyelik paketleri dahilinde) 90 dakikayı kesintisiz izleyebilirler.MAÇ ÖNCESİ KRİTİK NOTLAR VE MUHTEMEL 11'LERKarşılaşma öncesi her iki takımın da kamp kadroları belli olurken, sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler büyük oranda netleşti:Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Ui-jo, Güven Yalçın.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Tim, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.Trabzonspor cephesinde kart sınırında bulunan yıldız oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürürken, Alanyaspor'da ise Efecan Karaca'nın bu maçta görev alması halinde kariyerindeki 300. maçına çıkacak olması gecenin özel notları arasında yer alıyor.
SON HABERLER
