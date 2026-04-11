Alanyaspor - Trabzonspor maçı canlı izle şifresiz

Zorlu deplasmanda mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Karadeniz devi ile evinde geçit vermek istemeyen Akdeniz ekibinin bu yüksek gerilimli kapışması için geri sayım sona erdi. Peki, yeşil sahada kıran kırana geçecek o maç saat kaçta başlıyor?





ALANYASPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA



Kısa ve net cevap: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak olan dev Corendon Alanyaspor - Trabzonspor mücadelesi, BUGÜN (11 Nisan 2026 Cumartesi) oynanacaktır! Alanya Oba Stadyumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşecek bu kritik mücadelede heyecanı başlatacak ilk düdük, Türkiye saati ile tam 17.00'de çalacak.

Süper Lig'in resmi yayın haklarını elinde bulunduran kuruluş, bu önemli maçın izleme seçeneklerini futbolseverler için şu şekilde belirledi:

Yayın Kanalı: Milyonları ekran başına kilitleyecek Alanyaspor - Trabzonspor maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Dijital İzleme: Maçı dijital platformlar üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler, beIN Connect veya TOD TV uygulamaları üzerinden (üyelik paketleri dahilinde) 90 dakikayı kesintisiz izleyebilirler.

Karşılaşma öncesi her iki takımın da kamp kadroları belli olurken, sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11'ler büyük oranda netleşti:

Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Ui-jo, Güven Yalçın.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Tim, Ozan Tufan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto.

Trabzonspor cephesinde kart sınırında bulunan yıldız oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürürken, Alanyaspor'da ise Efecan Karaca'nın bu maçta görev alması halinde kariyerindeki 300. maçına çıkacak olması gecenin özel notları arasında yer alıyor.