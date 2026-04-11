Nuri Şahin: 'Sonuna kadar zorlayacağız'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.



Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Maça iyi başladıklarını belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. İlk yarıdan hem oyun hem de tempo olarak çok memnunum. İkinci yarıda da aslında iyi oynadık. Yine pozisyona girdik. Farkı arttırabileceğimiz pozisyonları gole çeviremedik. Üst üste 3 maç gol yememek çok değerli. Bu şekilde kazanmak çok değerli. Ligde her maçın zorluk derecesi çok yüksek. Takımımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.



Avrupa kupalarına katılma yolunda Göztepe ile girdikleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, şu görüşleri aktardı:



"Göreve geldiğimiz dönemden itibaren bıçak sırtında geziyoruz çünkü hataya yer yok. Çok kredi tükettik. Ara sıra dalgalanmamız oldu ama bu takım bizi buraya kadar getirdi. Yarıştayız. Eminim seneye çok daha iyi olacak. Çok daha rahat edeceğimiz bir dönem olacaktır ama bu sene için kim daha fazla isterse ve doğruyu yaparsa o gidecek, yani beşinci olacak. İnşallah bizim açımızdan iyi olur. Bu, bizi beşinciliğe taşıyabilecek bir oyun. Ne yazık ki şu an elimizde değil. Sonuna kadar zorlayacağız. Umarım gülen taraf biz oluruz."



