Elche'den küme düşme hattını karıştıran galibiyet!

İspanya LaLiga'nın 31. haftasında Elche, evinde Valencia'yı konuk etti.
Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Elche'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Lucas Cepeda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Elche, 31 maçta 7. galibiyetini alarak 32 puanla 16. sıraya yükselirken, Valencia 14. mağlubiyetini yaşadı ve 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Elche sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Valencia ise deplasmanda düşme hattındaki önemli rakiplerinden Mallorca'ya konuk olacak.
Manuel Martínez Valero Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Elche'ye galibiyeti getiren golü 73. dakikada Lucas Cepeda kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Elche, 31 maçta 7. galibiyetini alarak 32 puanla 16. sıraya yükselirken, Valencia 14. mağlubiyetini yaşadı ve 35 puanda kaldı.
Gelecek hafta Elche sahasında Atletico Madrid ile karşılaşacakken, Valencia ise deplasmanda düşme hattındaki önemli rakiplerinden Mallorca'ya konuk olacak.