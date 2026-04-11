Fenerbahçe'de kırmızı kart itirazı!

Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda oynadığı maçta kırmızı kart bekledi.
Sarı-lacivertliler, 33. dakikada Guendouzi ile Makarov arasında yaşanan pozisyon sonrası Makarov için kırmızı kart itirazında bulundu.
Hakem Ali Yılmaz, Makarov'a sarı kart gösterdi.
Fenerbahçe'de kalesini terk eden ve pozisyona itiraz eden Ederson, sarı kart gördü.
Makarov'un müdahalesi sonrası yerde kalan Guendouzi de tedavisinin tamamlanmasının ardından hakeme itirazda bulundu.
Fenerbahçe yedek kulübesinden Fred de itirazlarının ardından sarı kart gördü.
