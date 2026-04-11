11 Nisan
Kayserispor-Fenerbahçe
0-4
11 Nisan
Başakşehir-Gençlerbirliği
3-0
11 Nisan
Standard Liege-Westerlo
1-2
11 Nisan
S. Rotterdam-PSV Eindhoven
0-2
11 Nisan
FC Groningen-Go Ahead Eagles
0-058'
11 Nisan
Heracles-Ajax
0-223'
11 Nisan
Hertha Berlin-Kaiserslautern
0-1
11 Nisan
Nürnberg-Dynamo Dresden
0-2
11 Nisan
Preussen Muenster-Greuther Fürth
0-0
11 Nisan
Darmstadt-Hannover 96
0-1DA
11 Nisan
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
3-0
11 Nisan
Coventry City-Sheffield Wednesday
0-0
11 Nisan
St.Truiden-Club Brugge
1-037'
11 Nisan
Rennes-Angers
1-018'
11 Nisan
Norwich City-Ipswich Town
0-2
11 Nisan
QPR-Bristol City
0-0
11 Nisan
Charlton Athletic-Preston North End
1-2
11 Nisan
Leicester City-Swansea City
0-1
11 Nisan
Middlesbrough-Portsmouth
0-1
11 Nisan
Oxford United-Watford
2-0
11 Nisan
Sheffield United-Hull City
2-1
11 Nisan
Southampton-Derby County
2-1
11 Nisan
FC Utrecht-Telstar
4-1
11 Nisan
Auxerre-Nantes
0-0
11 Nisan
Alanyaspor-Trabzonspor
1-1
11 Nisan
Arsenal-Bournemouth
1-2
11 Nisan
Sarıyer-Hatayspor
4-0
11 Nisan
Pendikspor-Arca Çorum FK
1-1
11 Nisan
Bodrum FK-Bandırmaspor
0-0
11 Nisan
B. Dortmund-Leverkusen
0-1
11 Nisan
FC Heidenheim-Union Berlin
3-1
11 Nisan
RB Leipzig-Mönchengladbach
1-0
11 Nisan
Wolfsburg-E. Frankfurt
1-2
11 Nisan
St. Pauli-Bayern Munih
0-5
11 Nisan
Brentford-Everton
2-2
11 Nisan
Atalanta-Juventus
0-039'
11 Nisan
Burnley-Brighton
0-2
11 Nisan
Liverpool-Fulham
2-0
11 Nisan
Real Sociedad-Alaves
3-3
11 Nisan
Elche-Valencia
1-0
11 Nisan
Barcelona-Espanyol
4-1
11 Nisan
Sevilla-Atletico Madrid
1-022'
11 Nisan
Cagliari-Cremonese
1-0
11 Nisan
Torino-Verona
2-1
11 Nisan
AC Milan-Udinese
0-3
11 Nisan
Stoke City-Blackburn Rovers
1-1

Liverpool, Anfield Road'da güldü

Liverpool, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini 2-0'lık Fulham galibiyetiyle noktaladı.

11 Nisan 2026 21:23
Haber: Sporx.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.

Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Rio Ngumoha ve 40. dakikada Muhammed Salah kaydetti.

3 hafta aradan sonra kazanan Liverpool, puanını 52'ye yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 5. sıradaki yerini korudu.

Son 4 maçında 2. kez mağlu polan Fulham ise 44 puanda kaldı.

Liverpool, gelecek hafta Merseyside derbisinde Everton'ın konuğu olacak.

Fulham ise Brentford deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 28 21 4 3 66 21 67
2 Fenerbahçe 29 19 9 1 66 28 66
3 Trabzonspor 29 19 7 3 56 31 64
4 Beşiktaş 29 16 7 6 53 34 55
5 Başakşehir 29 13 8 8 47 30 47
6 Göztepe 28 12 10 6 33 23 46
7 Samsunspor 28 8 12 8 32 37 36
8 Kocaelispor 28 9 7 12 23 32 34
9 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
10 Alanyaspor 29 6 15 8 35 34 33
11 Rizespor 28 8 9 11 37 39 33
12 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
13 Antalyaspor 29 7 7 15 30 47 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 29 6 7 16 28 42 25
16 Kayserispor 29 4 11 14 21 54 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.