Liverpool, Anfield Road'da güldü

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.
Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Rio Ngumoha ve 40. dakikada Muhammed Salah kaydetti.
3 hafta aradan sonra kazanan Liverpool, puanını 52'ye yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 5. sıradaki yerini korudu.
Son 4 maçında 2. kez mağlu polan Fulham ise 44 puanda kaldı.
Liverpool, gelecek hafta Merseyside derbisinde Everton'ın konuğu olacak.
Fulham ise Brentford deplasmanına gidecek.
