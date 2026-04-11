Liverpool, Anfield Road'da güldü

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Liverpool ile Fulham karşı karşıya geldi. Anfield Road'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Liverpool 2-0'lık skorla kazandı.



Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Rio Ngumoha ve 40. dakikada Muhammed Salah kaydetti.



3 hafta aradan sonra kazanan Liverpool, puanını 52'ye yükseltti ve UEFA Şampiyonlar Ligi bileti anlamına gelen 5. sıradaki yerini korudu.



Son 4 maçında 2. kez mağlu polan Fulham ise 44 puanda kaldı.



Liverpool, gelecek hafta Merseyside derbisinde Everton'ın konuğu olacak.



Fulham ise Brentford deplasmanına gidecek.



