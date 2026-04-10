Haber Tarihi: 10 Nisan 2026 18:20 -
Güncelleme Tarihi:
10 Nisan 2026 18:20
Coachella 2026 ne zaman? Müzik ve sanat festivali
Tüm dünyanın nefesini tutarak beklediği, müzik, sanat ve ikonik çöl modasının kalbinin attığı yer olan Coachella Müzik ve Sanat Festivali için geri sayım nihayet sona erdi! Her yıl Kaliforniya'nın kızgın çöl sıcağında efsanevi anlara sahne olan ve biletleri saniyeler içinde tükenen devasa festival, bu yıl 25. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. Ünlülerin akın ettiği ve global trendlerin belirlendiği bu görsel şölene dahil olmak veya favori sanatçılarını ekran başından takip etmek isteyen milyonlarca kişi, arama motorlarında günün o en heyecan verici sorusunu sorguluyor: Coachella 2026 ne zaman? 2026 Coachella Müzik Festivali hangi tarihlerde yapılacak ve ana sahnede kimler var? İşte Indio vadisinden yükselen o devasa müzik ateşinin takvimi ve tüm detayları...
Dünyanın en prestijli festival sahnesinde yaşanacak coşkuyu şimdiden hissetmek isteyen müzik tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muhteşem çöl kapıları ziyaretçilere ne zaman açılıyor?
COACHELLA 2026 NE ZAMAN? (GÜNCEL TARİHLER)Kısa ve net cevap: Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müzik ve sanat şöleni olan 2026 Coachella Festivali, BUGÜN (10 Nisan 2026 Cuma) itibarıyla kapılarını açıyor! Festival, geleneksel olduğu üzere yine arka arkaya iki hafta sonu boyunca aynı muhteşem enerjiyle gerçekleşecek.Yayınlanan resmi takvime göre dev festivalin tarihleri şu şekilde:1. Hafta Sonu: 10 Nisan - 12 Nisan 20262. Hafta Sonu: 17 Nisan - 19 Nisan 2026COACHELLA NEREDE YAPILIYOR?Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce müzikseveri ağırlayan bu dev organizasyon, her yıl olduğu gibi yine Kaliforniya eyaletinin Indio şehrinde bulunan devasa Empire Polo Club arazisinde düzenleniyor.2026 COACHELLA SAHNESİNDE KİMLER VAR? (DEV KADRO)yıla özel olarak hazırlanan 2026 yılı ana sahne kadrosu (Headliners) yine birbirinden efsanevi isimlere ev sahipliği yapıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar gecelerinin kapanışını yapacak olan dev yıldızlar şunlar:Sabrina Carpenter: Cuma gecelerinin açılış rüzgarını estirecek.
Justin Bieber: Cumartesi gecelerine damgasını vuracak olan ana sahne yıldızı.Karol G: Pazar geceleri Latin ateşiyle festivalin efsanevi kapanışlarını gerçekleştirecek.Bu üç dev ismin yanı sıra The XX, Disclosure, Blood Orange ve Devo gibi dünyaca ünlü onlarca grup ve sanatçı da çöl sahnelerini sallayacak!
