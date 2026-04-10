Coachella 2026 ne zaman? Müzik ve sanat festivali

Dünyanın en prestijli festival sahnesinde yaşanacak coşkuyu şimdiden hissetmek isteyen müzik tutkunları araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muhteşem çöl kapıları ziyaretçilere ne zaman açılıyor?

Kısa ve net cevap: Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük müzik ve sanat şöleni olan 2026 Coachella Festivali, BUGÜN (10 Nisan 2026 Cuma) itibarıyla kapılarını açıyor! Festival, geleneksel olduğu üzere yine arka arkaya iki hafta sonu boyunca aynı muhteşem enerjiyle gerçekleşecek.

Yayınlanan resmi takvime göre dev festivalin tarihleri şu şekilde:

1. Hafta Sonu: 10 Nisan - 12 Nisan 2026

2. Hafta Sonu: 17 Nisan - 19 Nisan 2026

Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce müzikseveri ağırlayan bu dev organizasyon, her yıl olduğu gibi yine Kaliforniya eyaletinin Indio şehrinde bulunan devasa Empire Polo Club arazisinde düzenleniyor.

yıla özel olarak hazırlanan 2026 yılı ana sahne kadrosu (Headliners) yine birbirinden efsanevi isimlere ev sahipliği yapıyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar gecelerinin kapanışını yapacak olan dev yıldızlar şunlar:

Sabrina Carpenter: Cuma gecelerinin açılış rüzgarını estirecek.

Justin Bieber: Cumartesi gecelerine damgasını vuracak olan ana sahne yıldızı.

Karol G: Pazar geceleri Latin ateşiyle festivalin efsanevi kapanışlarını gerçekleştirecek.

Bu üç dev ismin yanı sıra The XX, Disclosure, Blood Orange ve Devo gibi dünyaca ünlü onlarca grup ve sanatçı da çöl sahnelerini sallayacak!