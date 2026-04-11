Karl-Heinz Rummenigge'den Manuel Neuer'e övgü!

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Karl-Heinz Rummenigge, takımın kalecisi Manuel Neuer ile ilgili övgü dolu ifadelerde bulundu.



Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan maçtaki performansına değinen Rummenigge, "Kalede bir dev vardı! Benim için Manuel Neuer, son 15-20 yılda yapılan en önemli transferdir. Neuer'in olduğu bu 15 yılda kazanılabilecek her şeyi kazanmış olmamız tesadüf değil." sözlerini sarf etti.



Bayern Münih, 40 yaşındaki Manuel Neuer'i 2011 yılında Schalke'den 30 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.



