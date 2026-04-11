Altınordu kritik derbide Bucaspor'la oynuyor

2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde deplasmanda Beykoz Anadolu Spor'a 2-0 yenilerek lige tutunma yarışında yara alan Altınordu 12 Nisan Pazar günü İzmir derbisinde küme düşmesi daha önce kesinleşen Bucaspor 1928'i konuk edecek.



Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.00'te başlayacak 36'ncı hafta müsabakasını Emre Kaan Çalışkan yönetecek. Maçın biletleri 1 TL'den satışa sunulacak.



Ligde son 3 haftaya düşme potasının 2 puan ve 1 basamak üzerinde 15'inci sırada giren Altınordu kazanıp evinde 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Altınordu kazanırsa rakiplerinin de takılması halinde kurtuluş yolunda son iki haftaya büyük avantajla girecek.



Son maçında evinde Beyoğlu Yeniçarşı ile 1-1 berabere kalan Bucaspor 1928 ise lige veda ederken 14 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak istiyor. İlk yarıdaki derbiyi Altınordu 2-1 kazanmıştı.



