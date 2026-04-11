CANLI: Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı!

Akatlar Mustafa Kemal Merkezi (MKM) Attila İlhan Salonu'nda yapılacak toplantı, saat 10.30'da başladı.





Beşiktaş'ın borcunun 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla, 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 TL olduğu açıklandı.

Serdal Adalı: "Şu an futbol takımımızda sportif olarak istediğimiz yerde değiliz. Ancak takımda bir ışık görüyoruz. Yıllar sonra maçları heyecanla bekliyoruz."

Serdal Adalı: "Geldiğimiz günden beri 72 milyon euro bonservis geliri elde ettik. Bunu yaparken takımın yaş ortalamasını 26'ya düşürdük ve kulübümüze büyük maliyet getiren oyuncularla yollarımızı ayırdık."



"AÇIKLAYAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR İŞE İMZA ATMAYIZ"

Beşiktaş Kulübü'nün 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştiriliyor."Bugün bizim için anlamlı bir gün. Stadyumumuzun açılışının 10. yıl dönümü. Bu 10 yıl boyunca büyük sevinçler yaşadık; şampiyonluklar ve kupalar kazanarak hem ülkemizde hem de Avrupa'da önemli zaferlere imza attık. Bu başarıların ve yaşayacağımız mutlulukların gelecekte de artarak devam etmesini temenni ediyorum.""EuroCup'ı kazanacağımıza ve önümüzdeki sezon ülkemizi EuroLeague'de en iyi şekilde temsil edeceğimize yürekten inanıyorum."

Serdal Adalı: "Günü kurtarmak için değil Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için hareket ettik. Camiamıza açıklayamayacağımız hiçbir işe imza atmayız."



GEDSON FERNANDES



Serdal Adalı: "Gedson Fernandes transferinde farklı bir yol izledik. Bizde bulunan %50'lik payını satarak daha düşük kar elde etmek yerine Benfica'da bulunan %50'lik payını alarak oyuncunun bonservis gelirlerinin tümüne sahip olarak Benfica'ya satıştan pay verme konusunu ortadan kaldırdık."



"ŞİMDİDEN OYUNCULARLA GÖRÜŞÜYORUZ"



Serdal Adalı: "Önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışında iddialı olacak, Beşiktaş'a layık bir takım kurmak için önemli hamleler yapacağız. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdiden oyuncularla görüşüyoruz."



"ÜLKEMİZDE FUTBOL; HAKKANİYET, ADALET VE LİYAKAT'IN UZAĞINDA"



Serdal Adalı: "Biz buraya en önemli oyuncularını da getirsek Türk futbolunun maalesef hali ortada. Yıllardır süregelen bu düzen değişmedikçe kalıcı başarı beklemek hayalci olur. Üzülerek söylüyorum ülkemizde futbol; hakkaniyet, adalet, liyakat kavramlarının çok uzağında oynanıyor. Hakem atamalarına ve kararlarına karşı hiçbir yaptırım uygulamayan bir federasyonumuz var.



"EĞİTMEN TİYATROCULAR VE FUTBOLU BİLMEYEN HAKEMLER"





Serdal Adalı: "Adına 'eğitmen' denilen tiyatrocular ve futbolu bilmeyen hakemler. Daha kötüsü sahaya talimat alarak çıkanlar var. Yıllardır kendi kafalarına göre bir lig dizayn ediyorlar ve Beşiktaş'ı yarışın dışında bırakmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar."





"YAYINCI KURULUŞ BÜYÜK BİR ALGI YÜRÜTME ÇABASI İÇİNDE"





Serdal Adalı: "Yayıncı kuruluş, ne yazık ki büyük bir algı yürütme çabası içinde. Maçlarda lehimize karar verilmesi gereken pozisyonlar yayınlanmazken aleyhimize olan pozisyonlar anında ekranda. Yayıncı kuruluştaki beyefendiler zannetmesinler ki biz bazı şeylerin farkında değiliz. Biz bu tutumun farkındayız. Allah'tan 1-2 tane Beşiktaşlı yorumcu var da gerektiğinde tepkilerini dile getiriyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum."





"ALEYHİMİZE İNANILMAZ HATALAR YAPILIYOR"





Serdal Adalı: "Beşiktaş ne zaman iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek birileri devreye giriyor. Beşiktaş'ı denklem dışında bırakmak için elinden geleni yapıyor. Bu bir maç değil, iki maç da değil. Bütün büyük maçlarda aleyhimize inanılmaz hatalar yapılıyor. Bütün kritik maçlarda, kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi bize bunların birer hata değil, kasıt olduğunu düşündürüyor."





"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASINI KARŞINIZA ALDINIZ!"





Serdal Adalı: "Harcadığımız emeğin, yaptığımız yatırımların, sahada oynanan oyunun karşılığını bulmaması TFF'nin yaptığı tercihlerdir. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız. Siz bu yaptıklarınızla Türkiye'nin en büyük, en köklü camiasını da karşınıza aldınız."





"FENERBAHÇE MAÇINDAKİ POZİSYON İTALYA'DA YAŞANDI!"





Serdal Adalı: "Fenerbahçe ile oynadığımız maçın hemen bir gün sonrasında Juventus ile Genoa arasında oynanan maçta bizim maçtaki penaltı pozisyonunun aynısı yaşandı. Benzeri demiyorum, aynısı yaşandı. O maçta hakem ne verdi biliyor musunuz? Serbest vuruş. Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama 'VAR'daki hatayı kabul etmem' diyen sevgili İbrahim Hacıosmanoğlu'na sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz bu hataları affettiğiniz için görevdeki MHK Başkanı'na hala katlandığınız için oldu."





"TÜRKİYE'DEN BİR TANE BİLE HAKEM GÖNDEREMEMİŞİZ"





Serdal Adalı: "FIFA sıralamasında 198. sıradaki Somali'den, Moritanya'dan, Gabon'dan... Gabon'dan ya, Gabon'dan hakem var. Ne yazık ki 90 milyon nüfuslu büyük Türkiye Cumhuriyeti'nden bir tane bile hakem gönderememişiz."



